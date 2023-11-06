JR東海グループがサンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」とコラボレーション！ 2023年11月21日（火）から12月18日（月）まで「JR東海×はぴだんぶい みんなをちょっとハッピーに！プロジェクト」が実施され、コラボ駅弁やおにぎりなどの日配品、オリジナルグッズ等を発売される。スペシャルな企画や駅弁を紹介する。「はぴだんぶい」は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひ