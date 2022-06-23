全国のコメダ珈琲店で6月29日(水)から季節のケーキが季節限定で登場！凍ったまま食べる新食感「氷点下ショコラ」が2022年も登場します☆ コメダ珈琲店“2022夏”季節のケーキ  販売価格：各480円〜540円(税込)※店舗により価格は異なります。販売期間：2022年6月29日(水)〜2022年9月下旬(予定)販売店舗：全国のコメダ珈琲店※販売は一部店舗を除きます。 全国のコメダ珈琲店で6月29日(水)から季節のケーキが夏