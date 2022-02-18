by Brit Finucci大きな目を持ちヌメヌメした乳白色の体の「ゴーストシャークの赤ちゃん」が、ニュージーランド沖合の水深約1200mの地点から発見されました。日本では「ゾウギンザメ」として知られるこの魚の幼個体が発見されるのは非常にまれな出来事です。“Very rare find” of ghost shark hatchling | NIWAhttps://niwa.co.nz/news/%E2%80%9Cvery-rare-find%E2%80%9D-of-ghost-shark-hatchlingRare, alien-like baby 'ghost sh