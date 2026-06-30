映画『ミニオンズ＆モンスターズ』ぬいぐるみなど、2026年8月1日（土）から順次発売

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤歳久／所在地：東京都葛飾区）は、2026年8月7日（金）より日本公開となるイルミネーション最新作の映画『ミニオンズ＆モンスターズ』関連商品として、ぬいぐるみ22点を2026年8月1日（土）から全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店、WEBショップ等で、またガチャ(TM)（カプセルトイ）2点を8月より全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で発売いたします。

タカラトミーアーツでは、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』関連商品として、「ぬいぐるみ」、「ガチャ」にてそれぞれ新商品を展開いたします。「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズでおなじみのキャラクターはもちろん、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』から新たに登場するキャラクターの「ジェームズ」や「グーミー」まで幅広くラインアップし、作品の世界と魅力を日常でも楽しめるような商品を目指しました。

「ぬいぐるみ」は全22点を展開いたします。心をくすぐるかわいらしい寝姿を表現した「すやすやフレンド」をはじめ、ボールチェーンマスコットやチェーンストラップマスコットなど、いつでも「ミニオンズシリーズ」の仲間たちを身近に感じ、身に着けて一緒にお出かけを楽しめる商品など、様々なタイプの商品を取り揃えました。特に本作で初登場となるモンスター「グーミー」のぬいぐるみは、思わず目を引くユニークな表情をぬいぐるみでもしっかり伝わるように表現しました。同じく本作で初登場の「ジェームズ」のぬいぐるみは、特徴的な髪の毛まで細部にこだわって再現しています。「グーミー」と並べても、それぞれの個性が際立つ仕上がりとなりました。さらに、集める楽しさが広がるコレクション性の高い「ガチャ」商品も8月から発売いたします。映画のテーマにちなんだワンシーンを投影できる映写機型の「プロジェクターライト」や、本作のストーリーにちなんだ映画製作のシーンを再現した「スタンドフィギュア」など、手のひらサイズで『ミニオンズ＆モンスターズ』の世界観を楽しめる商品を発売予定です。

また、「ミニオンズシリーズ」を代表する人気キャラクター「ボブ」や「スチュアート」に加え、「ティム」や「フラッフィー」などの新商品も登場し、多彩なキャラクターが勢ぞろいしています。

いつでもそばに置いて、一緒に過ごせる――思わず“Bello!”と言いたくなるような、「ミニオンズシリーズ」の様々な商品と共に楽しいひとときをお過ごしください。

タカラトミーアーツ 『ミニオンズ＆モンスターズ』関連商品HP

https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/minions/

(※)1ドル=159円換算

＜映画『ミニオンズ＆モンスターズ』 関連商品情報＞

ぬいぐるみ：8月1日（土）発売予定

ガチャ：8月下旬発売予定

権利表記：(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

<本作で初登場のキャラクターのぬいぐるみ>

ミニオンズ＆モンスターズ ぬいぐるみ ジェームズ/グーミー（全2種）

本作で初登場のキャラクター、「ジェームズ」と「グーミー」のぬいぐるみです。髪の毛や表情など細部までこだわっています。

希望小売価格：ジェームズ 2,420円（税込）

グーミー 2,200円（税込）

対象年齢：3歳以上

<いつでもどこでもミニオンの仲間を身近に！ ボールチェーンマスコット>

ミニオンズ＆モンスターズ ボールチェーンマスコットジェームズ/グーミー/エド/ヘンリー/ディック（全5種）

本体の全長が約12cmのボールチェーンマスコットです。鞄やポーチに着けて一緒にお出かけを楽しむことができます。

希望小売価格：ジェームズ/エド/ヘンリー/ディック 2,200円（税込）

グーミー 1,980円（税込）

対象年齢：6歳以上

<コレクションが楽しいガチャシリーズ>

・取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

・価格：1回400円（税込）

・発売日：2026年8月下旬予定

・対象年齢：15歳以上

ミニオンズ＆モンスターズ プロジェクターライト（全4種）

映写機をイメージしたプロジェクターです。ダイヤルを回すと6種類の絵柄が切り替わります。

イメージ

ミニオンズ＆モンスターズ スタンドフィギュア（全4種）

本作の主要キャラクターをスタンドフィギュアにしました。映画製作のシーンを再現しています。

レイアウト例

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

<「ミニオンズシリーズ」でおなじみのキャラクターの新商品も満載！>

ミニオンズ すやすやフレンド ボブ＆ティム

大人気キャラクターのボブがぬいぐるみのティムと一緒に眠る姿がかわいいぬいぐるみです。

希望小売価格：2,970円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ すやすやフレンド ボールチェーンマスコット デイブ/スチュアート/ティム（全3種）

心をくすぐるかわいい寝姿のキャラクターたちをどこにでも一緒に連れていけるマスコットです。

希望小売価格：デイブ/スチュアート 2,420円（税込）

ティム 1,980円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ Bob＋Tim チェーンストラップマスコット ボブ（ハート/バナナ/着ぐるみ/パジャマ）（全4種）

本体の全長13～17cmのチェーンストラップマスコットです。人気のアートをぬいぐるみで表現しており、ボブとティムの様々な姿をお楽しみいただけます。

希望小売価格：各2,970円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ Bob＋Tim ミステリーボックス ぬいぐるみミニマスコット（全8種/ランダム）

手のひらに収まる約8cmのサイズながら厚みがあり、存在感のあるマスコットです。何が出るかは開けてからのお楽しみです。

希望小売価格：各1,650円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ It’s so Fluffy チャームマスコット ボブ/ティム/フラッフィー（全3種）

ボブとティムが、ユニコーンのぬいぐるみ「フラッフィー」に変身したぬいぐるみです。角やしっぽまで「フラッフィー」そっくりのかわいらしい仕上がりとなっています。

※ポンポンはマーブル生地を使用している関係から色の出方に個体差があります。

希望小売価格：ティム/フラッフィー 2,200円（税込）

ボブ 2,420円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ ぬいぐるみ巾着 ボブ/ティム（全2種）

ティムとボブの形をしたぬいぐるみ巾着です。リップなどのお気に入りの小物を入れて、一緒に持ち運べます。

希望小売価格：各2,200円（税込）

対象年齢：6歳以上

ミニオンズ ぬいぐるみ フラッフィー

ミニオンズシリーズに登場するユニコーンの大人気キャラクター「フラッフィー」のぬいぐるみです。アグネスがいつも大切に抱きしめているぬいぐるみのチャーミングな姿を表現しました。

希望小売価格：2,970円（税込）

対象年齢：3歳以上

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社タカラトミーアーツが企画・制作する商品です。

＜映画『ミニオンズ＆モンスターズ』 概要＞

全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が8月7日(金)に全国公開！

あらすじ：この夏・・・かつてないハチャメチャと大事件とともにミニオンズが帰ってくる！最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズがたどり着いたのは夢あふれるハリウッドの世界。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ろうと本物のモンスターを召喚するが…超危険なヤツらが次々と解き放たれ、街は大パニックに！さらに仲間割れまで勃発し、ミニオンズ史上最大のピンチが訪れる。大切な仲間と力を合わせれば…きっと世界を救える…ハズ！？

『ミニオンズ＆モンスターズ』は8月7日（金）から全国公開！

脚本：ブライアン・リンチ、ピエール・コフィン／監督：ピエール・コフィン

製作：クリス・メレダンドリ、ビル・ライアン／製作総指揮：ブライアン・リンチ

原題：『Minions & Monsters』 （US公開2026年7月1日予定）

公式サイト：https://minions.jp/

公式X：@minion_fanclub

公式Instagram：@minion_officialjp

公式TikTok：@universal_eiga

公式YouTube：https://www.youtube.com/@IlluminationJP

LINE公式アカウント（ユニバーサル・ピクチャーズ）： https://page.line.me/518vnrfn

公式Facebook：https://www.facebook.com/minions.movie

#ミニオンズアンドモンスターズ

■ガチャではムビチケが当たる店頭キャンペーンを実施！

ガチャでは、キャンペーン対象店舗にて映画「ミニオンズ＆モンスターズ」のムビチケまたはQuoカードが当たるキャンペーンを実施します。タカラトミーアーツのガチャ取扱店舗にご来店いただくと参加できます。対象店舗は後日タカラトミーアーツホームページにてご案内予定です。

・キャンペーン期間

2026年7月15日（水）～2026年8月23日（日）

・プレゼント内容

毎週4名様、合計24名様に映画「ミニオンズ＆モンスターズ」のムビチケまたはQuoカードをプレゼント

※ムビチケは株式会社ムービーウォーカーの登録商標です。QUOカードは、株式会社クオカードの登録商標です