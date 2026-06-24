【埼玉スタジアム2002で初のテストフライト開催】アゲハライドのドローンショー『LIGHTDANCe』で彩の国の夜を照らす

AGEHARIDe株式会社スタジアムの東駐車場上空に上がった『ライトダンス』。写真は弊社ドローンによる空撮(撮影：中野渡昌平)。

音と光の融合をテーマにしたドローンショー『LIGHTDANCe(ライトダンス）』を企画・運

営するAGEHARIDe株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 健、以下「アゲハライド」）は、2026年6月22日月曜日、埼玉スタジアム2002(さいたま市)にてテストフライトを開催。

『LIGHTDANCe Charge & Go！(300機バージョン)』を関係者向けに披露した。埼玉県では初上演。

ブルーにライトアップされた埼玉スタジアムと、上演後のドローン300機

アゲハライドカラーであるブルーにライトアップされた埼玉スタジアムで、彩の夜がはじまった。

日本を代表する施設とも言えるこの場所がさらに活性化し、地域コミュニティが醸成されること、また埼玉の澄んだ夜宙や豊かな自然をライトダンスのヒカリで照らし出すことを目指して、今回は関係者や近隣の方に向けたテストフライトとして披露した。

300の光が灯った瞬間、会場から歓声が上がった

アゲハライドは今後も埼玉スタジアム2002との連携をより一層強化し、地域振興に貢献することを目指していく。

上演前の様子関係者、近隣住民など50人近くが集まった

・AGEHARIDe株式会社について

AGEHARIDeの会社ロゴ

「芸術は創り手の情熱と受け手の感性のコラボレーションである」という理念の元に、「LIGHTDANCe（ライトダンス）」でドローンショーを芸術に昇華させることに挑戦するクリエイターが集結。作詞家、音楽プロデューサー、映像・舞台監督、ゲームクリエイター、ドローンパイロットなど、各分野で十二分なキャリアを積んだ個性的なメンバーで構成されています。わたしたちのミッションは、感動を共創する時空間の創出です。

AGEHARIDe株式会社

設立：2024年7月29日

代表者：CEO 加藤健（作詞家：Kenn Kato）

所在地：東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル4階

事業内容：ライトダンスの企画・制作・運営/ライトダンス広告事業

文：野田春香

AGEHARIDe公式HP :http://biz.ageharide.tokyoAGEHARIDe公式Instagram :https://www.instagram.com/ageharide/AGEHARIDe公式YouTube :https://youtube.com/@ageharide/