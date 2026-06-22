『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×「東武動物公園」のコラボレーションアイテムの受注を6月15日 （月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1858?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1858?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしイラストをメインにデザインしました。

▼トレーディングアクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「便利屋68 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼BIGシルエットTシャツ

※画像は「シロコ BIGシルエットTシャツ」を使用しております。

肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：ユニセックス S、M、L、XL

素材 ：綿100%

▼BIGタペストリー

※画像は「シロコ BIGタペストリー」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：（約）190×80cm

素材 ：ポリエステル

▼アクリルブロック

※画像は「シロコ アクリルブロック」を使用しております。

厚さ20mmのアクリルとなっており、存在感のある商品となっております。

お部屋やデスク周りなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \6,578(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：（約）15×10cm 厚み：2cm

素材 ：アクリル

▼マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「シロコ BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：本体：（約）18.4×5.5cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼SNS風BIGアクリルキーホルダー

※画像は「シロコ SNS風BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

SNS風をイメージしたデザインで、お好きな景色をはめ込んだ写真を撮影いただけます。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：（約）99×85mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼A3マット加工ポスター

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼クリアファイル

書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：A4

素材 ：PP

▼トレーディング ちびキャラ アクリルスタンドキーホルダー

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドキーホルダーに仕上げました。

アクリルスタンドとしてもキーホルダーとしてもお使いいただけます。

カバンや小物につけたり、お部屋やデスクまわりなどに飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（最大約）75×43mm以内 台座：（約）直径35ｍm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アビドス ちびキャラ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちびキャラ BIGジップトートバッグ

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、BIGなジップトートバッグに仕上げました。

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼ちびキャラ マグカップ

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、マグカップに仕上げました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（アビドス、便利屋68）

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼ちびキャラ ダイカットステッカー

※画像は「シロコ ちびキャラ ダイカットステッカー」を使用しております。

シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全10種（シロコ、ホシノ、ノノミ、セリカ、アヤネ、シロコ＊テラー、アル、カヨコ、ハルカ、ムツキ）

サイズ：（約）87×49mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼東武動物公園について

遊園地、動物園、花と植物の広場が融合した埼玉県のハイブリッドレジャーランド東武動物公園。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1858?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1858?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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