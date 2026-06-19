フラッキングボールの世界市場2026年、グローバル市場規模（1.75インチ、2インチ、2.125インチ、2.375インチ）・分析レポートを発表
2026年6月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フラッキングボールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フラッキングボールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
製品範囲と市場概要
世界のフラッキングボール市場は、2024年に2億8500万米ドル規模となり、2031年には4億6500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は7.3％です。
フラッキングボールは、破砕工程において重要な役割を果たす小型部材です。流体が集中して流入する穿孔部を一時的に封止し、坑井内に圧力を発生させることで、処理流体を対象層の別の部分へ誘導します。処理流体に加えられて一緒に圧送され、油井やガス井の生産効率を高めるために使用されます。
________________________________________
主要メーカーの状況
本調査では、The Gund Company、Precision Plastic Ball、Boedeker Plastics、Craig、Davies Molding、Wingoil、Baker Hughes、KEFENG、Drake Plastics、Robcoなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
________________________________________
競争環境
フラッキングボール市場では、耐熱性、耐圧性、流体適合性、寸法精度、材料特性、価格、供給安定性が競争力を左右します。
主要企業は、新材料の開発、設計改善、分解性材料や低毒性材料の採用を進め、作業成功率の向上と環境負荷の低減を目指しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、原材料調達、製品価格、輸出入条件、地域別の競争構造、供給網の強靭性に影響を与える重要な要素となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、シェールガスおよび石油開発の活発さが市場需要を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、エネルギー供給確保や資源開発の動向が需要に影響します。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、エネルギー需要の増加、油ガス開発、化学産業の拡大が市場機会を生み出しています。南米や中東およびアフリカでも、資源開発投資の進展が需要拡大につながる可能性があります。
________________________________________
種類別市場
種類別では、1.75インチ、2インチ、2.125インチ、2.375インチに区分されています。
各サイズは坑井設計、流体条件、圧力条件、穿孔部の仕様に応じて使い分けられます。小径品は特定区間の精密な流体制御に適し、大径品はより大きな流路や高い封止性能が求められる場面で使用されます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されており、サイズ別の需要動向を把握できます。
________________________________________
用途別市場
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フラッキングボールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フラッキングボールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
製品範囲と市場概要
世界のフラッキングボール市場は、2024年に2億8500万米ドル規模となり、2031年には4億6500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は7.3％です。
フラッキングボールは、破砕工程において重要な役割を果たす小型部材です。流体が集中して流入する穿孔部を一時的に封止し、坑井内に圧力を発生させることで、処理流体を対象層の別の部分へ誘導します。処理流体に加えられて一緒に圧送され、油井やガス井の生産効率を高めるために使用されます。
________________________________________
主要メーカーの状況
本調査では、The Gund Company、Precision Plastic Ball、Boedeker Plastics、Craig、Davies Molding、Wingoil、Baker Hughes、KEFENG、Drake Plastics、Robcoなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
________________________________________
競争環境
フラッキングボール市場では、耐熱性、耐圧性、流体適合性、寸法精度、材料特性、価格、供給安定性が競争力を左右します。
主要企業は、新材料の開発、設計改善、分解性材料や低毒性材料の採用を進め、作業成功率の向上と環境負荷の低減を目指しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、原材料調達、製品価格、輸出入条件、地域別の競争構造、供給網の強靭性に影響を与える重要な要素となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、シェールガスおよび石油開発の活発さが市場需要を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、エネルギー供給確保や資源開発の動向が需要に影響します。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、エネルギー需要の増加、油ガス開発、化学産業の拡大が市場機会を生み出しています。南米や中東およびアフリカでも、資源開発投資の進展が需要拡大につながる可能性があります。
________________________________________
種類別市場
種類別では、1.75インチ、2インチ、2.125インチ、2.375インチに区分されています。
各サイズは坑井設計、流体条件、圧力条件、穿孔部の仕様に応じて使い分けられます。小径品は特定区間の精密な流体制御に適し、大径品はより大きな流路や高い封止性能が求められる場面で使用されます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されており、サイズ別の需要動向を把握できます。
________________________________________
用途別市場