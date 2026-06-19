「AIセンサー市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「AIセンサー市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測-AI Sensor market - Global Forecast To 2032」の販売を2026年6月19日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
AIセンサー市場は、2026年の38億7,000万米ドルから2032年には437億8,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は49.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この市場は、クラウドに依存せずにデバイス上でリアルタイム推論を実行できるエッジAI対応センシングシステムの導入拡大により、著しい成長を遂げています。AI対応イメージセンサー、モーションセンサー、LiDAR、レーダー、環境センシングモジュールは、自律システム、産業オートメーションプラットフォーム、ロボット工学、スマートインフラストラクチャアプリケーションへの統合が進んでいます。さらに、インダストリー4.0、スマートマニュファクチャリング、予知保全システムの急速な拡大が、状況認識と適応型分析が可能なAI搭載センシングアーキテクチャへの需要を牽引しています。マルチモーダルセンシング、センサーフュージョンシステム、エッジベースの知覚プラットフォームへの注目の高まりは、グローバルなAIセンサーエコシステムにおけるイノベーションと商業化をさらに促進しています。
調査概要：
本調査レポートは、AIセンサー市場をセンサータイプ、アプリケーション、技術、アーキテクチャタイプ、地域別に分類しています。レポートでは、AIセンサー市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの市場予測を提供します。さらに、AIセンサー市場のエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、AIセンサー市場全体および各サブセグメントの数値に関する最も正確な推定値を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。関係者は、競争環境を理解し、より的確なビジネスポジショニングと適切な市場参入戦略の策定に役立つ洞察を得ることができます。また、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供することで、関係者の意思決定を支援します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因の分析（自律システム、産業オートメーション、スマートデバイスにおけるエッジAIとリアルタイムオンデバイス推論の普及拡大、ウェアラブル、ヒアラブル、XRデバイス、スマートホーム製品などのAI対応コンシューマーエレクトロニクスの需要増加）、制約要因（小型バッテリー駆動デバイスにおける高消費電力と熱制限、プライバシー、サイバーセキュリティ、コンプライアンスに関する懸念の高まり）、機会（AI PC、スマートグラス、XRシステム、マルチモーダルウェアラブルの普及加速、ロボット工学、自律システム、スマート産業インフラの成長）、課題（エッジにおける精度、レイテンシ、超低消費電力のバランス、高度なモデルにおけるコンピューティング、メモリ、熱的余裕の制限）
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AIセンサー市場は、2026年の38億7,000万米ドルから2032年には437億8,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は49.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この市場は、クラウドに依存せずにデバイス上でリアルタイム推論を実行できるエッジAI対応センシングシステムの導入拡大により、著しい成長を遂げています。AI対応イメージセンサー、モーションセンサー、LiDAR、レーダー、環境センシングモジュールは、自律システム、産業オートメーションプラットフォーム、ロボット工学、スマートインフラストラクチャアプリケーションへの統合が進んでいます。さらに、インダストリー4.0、スマートマニュファクチャリング、予知保全システムの急速な拡大が、状況認識と適応型分析が可能なAI搭載センシングアーキテクチャへの需要を牽引しています。マルチモーダルセンシング、センサーフュージョンシステム、エッジベースの知覚プラットフォームへの注目の高まりは、グローバルなAIセンサーエコシステムにおけるイノベーションと商業化をさらに促進しています。
調査概要：
本調査レポートは、AIセンサー市場をセンサータイプ、アプリケーション、技術、アーキテクチャタイプ、地域別に分類しています。レポートでは、AIセンサー市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの市場予測を提供します。さらに、AIセンサー市場のエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、AIセンサー市場全体および各サブセグメントの数値に関する最も正確な推定値を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。関係者は、競争環境を理解し、より的確なビジネスポジショニングと適切な市場参入戦略の策定に役立つ洞察を得ることができます。また、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供することで、関係者の意思決定を支援します。
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主要な推進要因の分析（自律システム、産業オートメーション、スマートデバイスにおけるエッジAIとリアルタイムオンデバイス推論の普及拡大、ウェアラブル、ヒアラブル、XRデバイス、スマートホーム製品などのAI対応コンシューマーエレクトロニクスの需要増加）、制約要因（小型バッテリー駆動デバイスにおける高消費電力と熱制限、プライバシー、サイバーセキュリティ、コンプライアンスに関する懸念の高まり）、機会（AI PC、スマートグラス、XRシステム、マルチモーダルウェアラブルの普及加速、ロボット工学、自律システム、スマート産業インフラの成長）、課題（エッジにおける精度、レイテンシ、超低消費電力のバランス、高度なモデルにおけるコンピューティング、メモリ、熱的余裕の制限）