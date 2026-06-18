調査レポート：子育て世帯における「ウォーターサーバー」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年3～4月に実施した「子育て世帯における『ウォーターサーバー』市場調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
生後1歳以上の子を持つコズレ会員375名を対象に実施した本調査では、ウォーターサーバーの購入（契約）経験が「ある」と回答したのは約31.7%であった。最初の購入を検討した期間は「即決」が約49.6%と最多となり、約半数が迷わず導入を決定していることがわかった。
検討開始時期・購入時期はいずれも「妊娠初期（妊娠2～4ヶ月）」が最多（検討開始 約30.3%、購入 約22.7%）であり、「妊娠後期（妊娠8～10ヶ月）」にも約19.3%という2度目のピークが見られた。妊娠初期と妊娠後期という2つのタイミングで導入意欲が高まることが示された。
ブランド認知率・比較検討率・購入ブランドのいずれにおいても「プレミアムウォーター」が首位となった。認知率は約67.2%、比較検討率は約59.7%、実際の購入ブランドは約44.5%を占め、上位ブランドへの集中が顕著であることが明らかとなった。購入チャネルは「大型ショッピングモール」が約34.5%で最多であった。
最も重視した購入理由は「粉ミルクの調乳に便利」が約41.2%と突出し、乳児期の調乳における利便性が導入の最大の動機となっていることが示された。
一方、別ブランドへの買い替え経験が「ある」と回答したのは約28.6%であり、買い替え時の理由は「トータルコストや利用料が安い」が約44.1%で最多となった。初回購入時の育児ニーズとは異なり、買い替え時には経済性・利便性が重視される傾向が示された。
調査項目
●購入（契約）経験
●最初の購入（契約）を検討した期間
●検討開始時期
●購入（契約）時期
●認知しているブランド
●比較検討したブランド
●実際に購入（契約）したブランド
●購入（契約）チャネル
●最も重視した購入（契約）理由
●買い替えた経験
●買い替え時の購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19744（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2026年3月5日（木）～2026年4月4日（土）
有効回答者数：375名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは""子育ての喜びをもっと大きく！""を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352722/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
生後1歳以上の子を持つコズレ会員375名を対象に実施した本調査では、ウォーターサーバーの購入（契約）経験が「ある」と回答したのは約31.7%であった。最初の購入を検討した期間は「即決」が約49.6%と最多となり、約半数が迷わず導入を決定していることがわかった。
検討開始時期・購入時期はいずれも「妊娠初期（妊娠2～4ヶ月）」が最多（検討開始 約30.3%、購入 約22.7%）であり、「妊娠後期（妊娠8～10ヶ月）」にも約19.3%という2度目のピークが見られた。妊娠初期と妊娠後期という2つのタイミングで導入意欲が高まることが示された。
ブランド認知率・比較検討率・購入ブランドのいずれにおいても「プレミアムウォーター」が首位となった。認知率は約67.2%、比較検討率は約59.7%、実際の購入ブランドは約44.5%を占め、上位ブランドへの集中が顕著であることが明らかとなった。購入チャネルは「大型ショッピングモール」が約34.5%で最多であった。
最も重視した購入理由は「粉ミルクの調乳に便利」が約41.2%と突出し、乳児期の調乳における利便性が導入の最大の動機となっていることが示された。
一方、別ブランドへの買い替え経験が「ある」と回答したのは約28.6%であり、買い替え時の理由は「トータルコストや利用料が安い」が約44.1%で最多となった。初回購入時の育児ニーズとは異なり、買い替え時には経済性・利便性が重視される傾向が示された。
調査項目
●購入（契約）経験
●最初の購入（契約）を検討した期間
●検討開始時期
●購入（契約）時期
●認知しているブランド
●比較検討したブランド
●実際に購入（契約）したブランド
●購入（契約）チャネル
●最も重視した購入（契約）理由
●買い替えた経験
●買い替え時の購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19744（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2026年3月5日（木）～2026年4月4日（土）
有効回答者数：375名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは""子育ての喜びをもっと大きく！""を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
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＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352722/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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