日本のワックス市場規模は2034年までに9億160万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.32％を記録する見込み

日本のワックス市場規模は2034年までに9億160万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.32％を記録する見込み