世界半導体製造装置用高性能セラミックス市場、2032年に56.04億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）7.3％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバル半導体製造装置用高性能セラミックス市場は2026年以降も拡大基調を維持する見通しである。
2025年時点でのグローバル半導体製造装置用高性能セラミックス市場規模は34.13億米ドルであった。
同市場は2032年までに56.04億米ドルに達すると予測され、2026年から2032年の年平均成長率(CAGR)は7.3%と見込まれる。
2025年時点で世界上位10社が市場全体の約87.0%を占めており、市場は高い技術参入障壁を伴う集中型構造を示している。
半導体製造装置用高性能セラミックスとは、ウェハ製造の前工程およびパッケージング・テストの後工程装置に用いられる、先進エンジニアリングセラミックス、石英部品、ならびに関連コーティング体系を指す。対象には、エッチング・成膜チャンバー内のライナー、リング部品、シャワーヘッド、絶縁部品、リフトピン、搬送・支持部品、セラミックヒーター、静電チャックなどが含まれる。材料面では、高純度アルミナ、酸化イットリウム、ジルコニア系材料、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素などが中心であり、一般工業用セラミックスや半導体デバイスそのものは主たる統計範囲に含まれない。
市場規模と今後5年予測：工程高度化が需要を下支え
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体製造装置用高性能セラミックス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590748/semiconductor-high-performance-ceramics）によると、グローバル半導体製造装置用高性能セラミックス市場は2026年から2032年の予測期間においてCAGR 7.3%で拡大し、2032年に56.04億米ドルへ到達する見通しである。この成長は、単純な装置台数の増加だけでなく、先端ノード、3D NAND、HBM関連投資、AI向けロジック投資の拡大によって、装置1台当たりに要求される部材性能が高まることに支えられている。装置は同じ工程名であっても要求値の上昇により部材のグレードが変わり、単なる数量増ではなく、材料設計、加工精度、表面品質、品質保証の総合力が価値を形成する。市場規模の拡大見通しは、前工程の広いプロセス群にまたがって高性能セラミックスの適用が積み上がり、装置の信頼性と再現性を支える不可欠部材として存在感が増す局面に入ったことを意味するのである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352804/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352804/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要企業には、NGK Insulators、Kyocera、Niterra Co., Ltd.、Ferrotec、Coorstek、TOTO Advanced Ceramics、MiCo Ceramics Co., Ltd.、Morgan Advanced Materials、Suzhou KemaTek, Inc.、Shanghai Companionなどが含まれる。2025年の世界上位10社は売上ベースで約87.0%を占めており、同市場は完全な分散型ではなく、頭部企業群が市場の相当部分を構成する構造である。
企業本社ベースでは、日本企業の存在感が大きく、2024年時点で世界市場の70%超を占めた。北米企業は約10%、欧州企業は6.7%、中国および韓国企業はいずれも5.5%前後であり、日本勢を中心に、北米・欧州・アジア企業が後続する梯隊分布となっている。中国企業はまだ世界シェアでは限定的だが、国内装置産業とサプライチェーン国産化の進展を背景に、成長余地が比較的大きい。
主要企業の動向
2025年時点でのグローバル半導体製造装置用高性能セラミックス市場規模は34.13億米ドルであった。
同市場は2032年までに56.04億米ドルに達すると予測され、2026年から2032年の年平均成長率(CAGR)は7.3%と見込まれる。
2025年時点で世界上位10社が市場全体の約87.0%を占めており、市場は高い技術参入障壁を伴う集中型構造を示している。
半導体製造装置用高性能セラミックスとは、ウェハ製造の前工程およびパッケージング・テストの後工程装置に用いられる、先進エンジニアリングセラミックス、石英部品、ならびに関連コーティング体系を指す。対象には、エッチング・成膜チャンバー内のライナー、リング部品、シャワーヘッド、絶縁部品、リフトピン、搬送・支持部品、セラミックヒーター、静電チャックなどが含まれる。材料面では、高純度アルミナ、酸化イットリウム、ジルコニア系材料、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素などが中心であり、一般工業用セラミックスや半導体デバイスそのものは主たる統計範囲に含まれない。
市場規模と今後5年予測：工程高度化が需要を下支え
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体製造装置用高性能セラミックス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590748/semiconductor-high-performance-ceramics）によると、グローバル半導体製造装置用高性能セラミックス市場は2026年から2032年の予測期間においてCAGR 7.3%で拡大し、2032年に56.04億米ドルへ到達する見通しである。この成長は、単純な装置台数の増加だけでなく、先端ノード、3D NAND、HBM関連投資、AI向けロジック投資の拡大によって、装置1台当たりに要求される部材性能が高まることに支えられている。装置は同じ工程名であっても要求値の上昇により部材のグレードが変わり、単なる数量増ではなく、材料設計、加工精度、表面品質、品質保証の総合力が価値を形成する。市場規模の拡大見通しは、前工程の広いプロセス群にまたがって高性能セラミックスの適用が積み上がり、装置の信頼性と再現性を支える不可欠部材として存在感が増す局面に入ったことを意味するのである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352804/images/bodyimage1】
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要企業には、NGK Insulators、Kyocera、Niterra Co., Ltd.、Ferrotec、Coorstek、TOTO Advanced Ceramics、MiCo Ceramics Co., Ltd.、Morgan Advanced Materials、Suzhou KemaTek, Inc.、Shanghai Companionなどが含まれる。2025年の世界上位10社は売上ベースで約87.0%を占めており、同市場は完全な分散型ではなく、頭部企業群が市場の相当部分を構成する構造である。
企業本社ベースでは、日本企業の存在感が大きく、2024年時点で世界市場の70%超を占めた。北米企業は約10%、欧州企業は6.7%、中国および韓国企業はいずれも5.5%前後であり、日本勢を中心に、北米・欧州・アジア企業が後続する梯隊分布となっている。中国企業はまだ世界シェアでは限定的だが、国内装置産業とサプライチェーン国産化の進展を背景に、成長余地が比較的大きい。
主要企業の動向