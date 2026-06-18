日本の電気自動車市場規模、2034年までに1,984億米ドルに達する見込み | CAGR：15.89%
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日本の電気自動車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車市場：タイプ別、車種別、駆動方式別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電気自動車（EV）市場は2025年に507億米ドルと評価され、2034年までに1984億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は15.89%となる見込みである。
日本の電気自動車市場は、同国の自動車史において最も重要な変革の一つを迎えている。1997年にプリウスでハイブリッド技術を先駆けた日本は、今や完全電動化への移行を加速させている。バッテリー式電気自動車（BEV）は、汚染物質を排出しないため、日本の2050年までにカーボンニュートラル国家を目指す環境目標の達成に貢献し、電気自動車市場において最大のシェアを占めている。バッテリーの効率向上により航続距離が伸び、充電時間が短縮されることでBEVの実用性は高まり、政府は自動車産業の販売促進のため、BEVの普及に対して積極的に補助金や税制優遇措置を提供している。
日本政府の包括的なEV優遇制度は、ゼロエミッション車の購入者に大きな経済的メリットをもたらします。BEV（バッテリー式電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド車）、FCEV（燃料電池車）は、自動車重量税のエコカー減税が全額免除されます（現在の適用期間は2025年5月1日から2026年4月30日まで）。また、グリーン税制優遇措置により、BEV、PHEV、FCEVは一般的に地方所有税が約75%減免されます。これらの税制優遇措置は、経済産業省が実施する直接購入補助金と相まって、あらゆる車種においてEV所有の経済的メリットを大幅に向上させ、消費者の従来の内燃機関車からのEVへの移行を加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-car-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府の政策、税制優遇措置、そして日本の2035年電化目標
日本政府は、乗用車フリートの電動化に向けた世界でも有数の包括的な政策枠組みを確立しました。日本政府は、炭素排出量の削減とグリーンテクノロジーの推進に関して野心的な目標を設定しており、補助金や税制優遇措置などの財政的インセンティブによってEVの普及を促進しています。また、環境に優しい交通手段への需要の高まり、バッテリー技術の進歩、充電インフラの拡充などが、日本のEV市場シェアをさらに拡大させています。2035年までにすべての新車乗用車を電動化するという目標は、市場史上最も強力な規制上の推進力となり、主要メーカー各社にEV製品ロードマップとインフラ投資プログラムの大幅な加速を促しています。
大気汚染問題に直面する東京や大阪といった都市は、電気自動車（EV）普及の主要拠点となりつつあり、都市化の進展と消費者の環境保護意識の高まりが市場の成長をさらに後押ししている。東京都と大阪府は、国の補助金に加えて独自のEV普及促進策を導入しており、日本で最も人口の多い都市部で特に強力な普及推進力を生み出している。購入補助金、税制優遇措置、充電インフラ整備補助金、製造業の研究開発支援など、幅広い政府支援は、多層的な環境整備を促進し、日本の自動車市場におけるEV普及のあらゆる障壁を体系的に低減させている。
日本の電気自動車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車市場：タイプ別、車種別、駆動方式別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電気自動車（EV）市場は2025年に507億米ドルと評価され、2034年までに1984億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は15.89%となる見込みである。
日本の電気自動車市場は、同国の自動車史において最も重要な変革の一つを迎えている。1997年にプリウスでハイブリッド技術を先駆けた日本は、今や完全電動化への移行を加速させている。バッテリー式電気自動車（BEV）は、汚染物質を排出しないため、日本の2050年までにカーボンニュートラル国家を目指す環境目標の達成に貢献し、電気自動車市場において最大のシェアを占めている。バッテリーの効率向上により航続距離が伸び、充電時間が短縮されることでBEVの実用性は高まり、政府は自動車産業の販売促進のため、BEVの普及に対して積極的に補助金や税制優遇措置を提供している。
日本政府の包括的なEV優遇制度は、ゼロエミッション車の購入者に大きな経済的メリットをもたらします。BEV（バッテリー式電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド車）、FCEV（燃料電池車）は、自動車重量税のエコカー減税が全額免除されます（現在の適用期間は2025年5月1日から2026年4月30日まで）。また、グリーン税制優遇措置により、BEV、PHEV、FCEVは一般的に地方所有税が約75%減免されます。これらの税制優遇措置は、経済産業省が実施する直接購入補助金と相まって、あらゆる車種においてEV所有の経済的メリットを大幅に向上させ、消費者の従来の内燃機関車からのEVへの移行を加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-car-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府の政策、税制優遇措置、そして日本の2035年電化目標
日本政府は、乗用車フリートの電動化に向けた世界でも有数の包括的な政策枠組みを確立しました。日本政府は、炭素排出量の削減とグリーンテクノロジーの推進に関して野心的な目標を設定しており、補助金や税制優遇措置などの財政的インセンティブによってEVの普及を促進しています。また、環境に優しい交通手段への需要の高まり、バッテリー技術の進歩、充電インフラの拡充などが、日本のEV市場シェアをさらに拡大させています。2035年までにすべての新車乗用車を電動化するという目標は、市場史上最も強力な規制上の推進力となり、主要メーカー各社にEV製品ロードマップとインフラ投資プログラムの大幅な加速を促しています。
大気汚染問題に直面する東京や大阪といった都市は、電気自動車（EV）普及の主要拠点となりつつあり、都市化の進展と消費者の環境保護意識の高まりが市場の成長をさらに後押ししている。東京都と大阪府は、国の補助金に加えて独自のEV普及促進策を導入しており、日本で最も人口の多い都市部で特に強力な普及推進力を生み出している。購入補助金、税制優遇措置、充電インフラ整備補助金、製造業の研究開発支援など、幅広い政府支援は、多層的な環境整備を促進し、日本の自動車市場におけるEV普及のあらゆる障壁を体系的に低減させている。