「大衆とり酒場 とりいちず 渋谷センター街2号店」グランドオープン！渋谷に4店舗目が誕生！食べ飲み放題アリ！コスパよく楽しめる新店舗
株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年6月17日（水）、東京都渋谷区に大衆とり酒場 とりいちず 渋谷センター街2号店をグランドオープンいたしました。
■ 渋谷エリアで使いやすい大衆酒場
「大衆とり酒場 とりいちず 渋谷センター街2号店」は、渋谷エリアに位置し、仕事帰りの一杯から宴会まで、幅広いシーンで利用できる個室完備の大衆とり酒場です。
■ グランドオープン記念キャンペーン概要
キャンペーン内容
何杯飲んでも！生ビール ＆強炭酸ハイボール0円
実施期間
2026/06/22（月）~2026/06/24（水）
条件・注意事項
* 2時間制
* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします
* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須
* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様1オーダー必須（指定商品から1品）
公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感
とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。
また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。
主な人気メニュー（一例）
* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）
* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ
* 今治焼鳥各種・月見つくね
* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）
* 鶏雑炊、チキンチャーハン
* 自家製豆腐（店内仕込み）
* 究極のプリン（店内手作り）
今治焼鳥 レバー
無限！あてチキ
自家製豆腐の冷奴
■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース
宴会や集まりには、
飲み放題付きコースや、
食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。
おすすめコース（一例）
* 季節限定 旬菜コース
2時間飲み放題付き／全9品
2,400円（税込）
* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース
120分制
2,980円（税込）
名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、
しっかり食べて飲めるコース内容となっており、観光利用から宴会まで幅広く対応します。
※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。
■ 店舗情報
店名
大衆とり酒場 とりいちず 渋谷センター街2号店
住所
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町３２－１５ udanowa 地下2階
営業時間
全日13～翌8時
電話番号
080-4099-8684(開通までの臨時電話番号となります）
ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004613118/
■ とりいちずとは
大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。