沖縄発！全国190店舗展開のホワイトニングショップが埼玉県蕨市に新規出店 「ホワイトニングショップ蕨店」2026年6月16日（火）グランドオープン
株式会社Tprecious（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：石川渚）は、全国190店舗以上を展開するセルフホワイトニング専門ブランド「ホワイトニングショップ」のフランチャイズ店舗として、「ホワイトニングショップ蕨店」を2026年6月16日（火）にグランドオープンいたしました。
近年、口元の美しさに対する意識の高まりやSNSの普及、ブライダル需要の増加などを背景に、歯のホワイトニング市場は年々拡大を続けています。ホワイトニングショップは、「全ての人に最高の笑顔」という理念のもと、全国190店舗超を展開し、多くのお客様に支持されるセルフホワイトニング専門ブランドへと成長してまいりました。
この度オープンするホワイトニングショップ蕨店は、JR蕨駅西口から徒歩5分という好立地に位置し、埼玉県内はもちろん、川口市・さいたま市・東京都北区エリアなど近隣地域のお客様にもご利用いただきやすい店舗となっております。
また、埼玉県内で高い支持を集める「ホワイトニングショップ所沢店」の姉妹店として誕生し、これまで培ってきた接客力やサービス品質を継承しながら、地域のお客様へより満足度の高いホワイトニング体験を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage1】
ホワイトニングショップ蕨店 店舗概要
【店舗名】ホワイトニングショップ蕨店
【オープン日】2026年6月16日（火）
【住所】〒335-0004埼玉県蕨市中央4-1-24 T-base 2F
【電話番号】048-287-3087
【営業時間】10:00～21:00（最終受付：ご新規様19:30／リピーター様20:00）
【定休日】不定休
【アクセス】JR蕨駅西口より徒歩5分
【駐輪場】店舗前に駐輪場あり
【対応メニュー】セルフホワイトニングブライダルホワイトニング学割U24プラン ほか
ホワイトニングショップ蕨店・所沢店 フランチャイズオーナー比嘉様 コメント
「地域の皆様に気軽に通っていただけるホワイトニング専門店を目指し、一人ひとりのお客様に寄り添ったサービスを提供してまいります。所沢店で培った経験を活かし、蕨エリアのお客様にも最高のホワイトニング体験をお届けいたします。」
株式会社Tprecious 代表取締役石川渚 コメント
「ホワイトニングショップは、お客様の人生をより前向きにする“笑顔づくり”のお手伝いをしたいという想いからスタートしました。
歯が白くなることで自信が生まれ、人前で笑うことが楽しくなり、新しい一歩を踏み出すきっかけにもなります。
今回オープンする蕨店も、地域の皆様に長く愛される店舗となれるよう、スタッフ一同心を込めてサービスを提供してまいります。
これからも全国のお客様へホワイトニングをより身近な存在としてお届けできるよう、店舗展開とサービス向上に努めてまいります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage2】
* 左：直営店代表 石川渚
* 右：蕨店・所沢店FCオーナー 比嘉様
ホワイトニングショップについて
ホワイトニングショップは、歯科提携ホワイトニングジェルを使用したセルフホワイトニング専門ブランドです。
「歯を白くしたいけれど費用が高い」「ホワイトニングをもっと気軽に続けたい」というお客様の声に応え、全国で多くのお客様にご利用いただいております。
学生から社会人、ブライダルを控えた方まで幅広い世代に支持されており、全国各地で店舗展開を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage4】
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
近年、口元の美しさに対する意識の高まりやSNSの普及、ブライダル需要の増加などを背景に、歯のホワイトニング市場は年々拡大を続けています。ホワイトニングショップは、「全ての人に最高の笑顔」という理念のもと、全国190店舗超を展開し、多くのお客様に支持されるセルフホワイトニング専門ブランドへと成長してまいりました。
この度オープンするホワイトニングショップ蕨店は、JR蕨駅西口から徒歩5分という好立地に位置し、埼玉県内はもちろん、川口市・さいたま市・東京都北区エリアなど近隣地域のお客様にもご利用いただきやすい店舗となっております。
また、埼玉県内で高い支持を集める「ホワイトニングショップ所沢店」の姉妹店として誕生し、これまで培ってきた接客力やサービス品質を継承しながら、地域のお客様へより満足度の高いホワイトニング体験を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage1】
ホワイトニングショップ蕨店 店舗概要
【店舗名】ホワイトニングショップ蕨店
【オープン日】2026年6月16日（火）
【住所】〒335-0004埼玉県蕨市中央4-1-24 T-base 2F
【電話番号】048-287-3087
【営業時間】10:00～21:00（最終受付：ご新規様19:30／リピーター様20:00）
【定休日】不定休
【アクセス】JR蕨駅西口より徒歩5分
【駐輪場】店舗前に駐輪場あり
【対応メニュー】セルフホワイトニングブライダルホワイトニング学割U24プラン ほか
「地域の皆様に気軽に通っていただけるホワイトニング専門店を目指し、一人ひとりのお客様に寄り添ったサービスを提供してまいります。所沢店で培った経験を活かし、蕨エリアのお客様にも最高のホワイトニング体験をお届けいたします。」
株式会社Tprecious 代表取締役石川渚 コメント
「ホワイトニングショップは、お客様の人生をより前向きにする“笑顔づくり”のお手伝いをしたいという想いからスタートしました。
歯が白くなることで自信が生まれ、人前で笑うことが楽しくなり、新しい一歩を踏み出すきっかけにもなります。
今回オープンする蕨店も、地域の皆様に長く愛される店舗となれるよう、スタッフ一同心を込めてサービスを提供してまいります。
これからも全国のお客様へホワイトニングをより身近な存在としてお届けできるよう、店舗展開とサービス向上に努めてまいります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage2】
* 左：直営店代表 石川渚
* 右：蕨店・所沢店FCオーナー 比嘉様
ホワイトニングショップについて
ホワイトニングショップは、歯科提携ホワイトニングジェルを使用したセルフホワイトニング専門ブランドです。
「歯を白くしたいけれど費用が高い」「ホワイトニングをもっと気軽に続けたい」というお客様の声に応え、全国で多くのお客様にご利用いただいております。
学生から社会人、ブライダルを控えた方まで幅広い世代に支持されており、全国各地で店舗展開を進めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352596/images/bodyimage4】
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
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