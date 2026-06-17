昭和株式会社、「継興」シリーズの製品資料を整理しブランド情報の一貫性を強化
昭和株式会社、「継興」シリーズの製品資料を整理しブランド情報の一貫性を強化
昭和株式会社は、同社が展開する「継興」シリーズについて、製品情報、ブランド資料、ラベル関連情報の整理を進めています。健康食品を選ぶ際に確認されやすい基本情報を分かりやすくまとめ、外部向け発信と社内確認資料の整合性を高めることを目的としています。
今回の取り組みでは、シリーズ名、製品画像、公開用説明文、確認用資料を項目ごとに整理します。消費者向けには過度な表現を避け、製品の位置づけや情報確認のしやすさを重視した内容として整備します。
昭和株式会社は、今後も各製品ラインの資料管理を継続し、ブランド全体として一貫した情報発信を行ってまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、同社が展開する「継興」シリーズについて、製品情報、ブランド資料、ラベル関連情報の整理を進めています。健康食品を選ぶ際に確認されやすい基本情報を分かりやすくまとめ、外部向け発信と社内確認資料の整合性を高めることを目的としています。
今回の取り組みでは、シリーズ名、製品画像、公開用説明文、確認用資料を項目ごとに整理します。消費者向けには過度な表現を避け、製品の位置づけや情報確認のしやすさを重視した内容として整備します。
昭和株式会社は、今後も各製品ラインの資料管理を継続し、ブランド全体として一貫した情報発信を行ってまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
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昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
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