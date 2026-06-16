株式会社WHERE、屋内BLE測位分野で6年連続シェアNo.1を獲得

株式会社WHERE

屋内位置情報ソリューションを提供する株式会社WHERE（本社：東京都港区、代表取締役：岩井 光久）は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社が発刊した「位置情報ソリューション市場の現状と展望 2026年度版」において、屋内BLE測位分野で6年連続となる市場シェアNo.1を獲得しました。

さらに、屋内測位市場全体においてもWHEREは市場トップシェアを獲得。人を対象とした屋内測位市場やオフィス向け活用市場においても高い評価を獲得しており、従業員の位置情報把握、フリーアドレス座席予約、会議室予約、働き方分析など、ワークプレイスDXを支える位置情報ソリューションとして多くのお客様に導入されています。

※出典）デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社 「位置情報ソリューション市場の現状と展望 2026年度版」 https://mic-r.co.jp/mr/03790/

7業種中5業種でトップシェア、幅広い業界で導入拡大

WHEREの屋内位置情報ソリューションは、オフィスをはじめ、建設、金融、サービス、情報通信、公共・公益など、幅広い業種で導入されています。

2025年度の業種別市場シェア調査では、対象7業種のうち5業種でトップシェアを獲得しており、業界を問わず多くのお客様に選ばれています。

▼導入事例についてはこちらから

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6年連続シェアNo.1を支える、独自BLEメッシュ技術

WHEREは、独自のBLEメッシュ技術を活用した位置情報プラットフォームを提供しています。

BLEは、省電力かつ設置の自由度が高い測位技術として、オフィスや工場、倉庫、建設現場など幅広い環境で活用されています。

WHERE独自技術により、多数のビーコンを安定的に制御し、広範囲かつ高精度な位置情報の取得を実現しています。さらに、設備制御やビルOSとの連携を通じて、人・設備・空間・システムをデータでつなぎ、Smart Building Integratorとして新たな価値を創造します。

▼独自技術のBLEメッシュについてはこちらから

https://where123.jp/technology/(https://where123.jp/technology/?lfcpid=36570)

今後の展望

独自BLEメッシュ技術を活用した「EXBeacon」

オフィス向けの「EXOffice」をはじめ、顔認証・ICカード・QR認証などに対応した入退室管理システム「EXGatekeeper」や、建設現場向け「MonoBooker」、物流・倉庫向けソリューション、医療施設向けソリューションなど、多様な業界で活用されています。

位置情報を単なる可視化で終わらせるのではなく、データ分析や設備連携、入退室管理との連携を通じて、お客様の業務改善やDX推進を支援しています。

6年連続シェアNo.1の技術を、展示会でご体験いただけます

位置情報を活用した座席予約・会議室予約・働き方分析など、ワークプレイスDXを支える位置情報ソリューションを、展示会会場にて実際にご体験いただけます。



【第25回 総務・人事・経理Week（東京）】

ワークプレイス改革EXPO

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト

▼展示会の来場登録・詳細はこちら（事前登録制）

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671930267627067-MIK

※位置情報、座席・会議室予約、働き方分析、顔認証による自動チェックインなど、スマートワークプレイスを実現する最新ソリューションをご体験いただけます。

▼展示内容・出展社情報の詳細はこちら

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026-a9fKd/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEwhere.org-9428c9dc-14f8-4282-8b7b-7aa254d38d4b.html#/)

株式会社WHERE

株式会社WHEREは、当社独自技術で構成する「EXBeaconプラットフォーム」を主軸に、オフィスやビル等施設や建設現場等、様々なシーンでデジタルツインを実現し、そのデジタルデータを活用したソリューションサービスを提供することで、お客様の課題発見・解決にお役立て頂いています。



株式会社WHERE

代表者 代表取締役 岩井 光久

本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号

住友不動産東京三田サウスタワー3階

設立日 2013年04月

コーポレートサイト：https://where123.jp(https://where123.jp/?lfcpid=36570)

EXOffice専用サイト：https://where123.jp/exoffice/(https://where123.jp/exoffice/?lfcpid=36570)

EXGatekeeperページ：https://where123.jp/exgatekeeper/(https://where123.jp/exgatekeeper/?lfcpid=36570)