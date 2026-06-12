伝説の不条理ギャグバトル漫画︕完全新作舞台︕ 『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』前代未聞！予測不能なステージが開幕！



『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』が2026年6月12日（金）にシアターGロッソにて開幕した。



©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



『ボボボーボ・ボーボボ』は澤井啓夫⽒による伝説の不条理ギャグバトル漫画だ。「週刊少年ジャンプ」にて 2001 年から2007 年まで連載され、コミックス全 28 巻の累計発⾏部数は 700 万部を突破しているヒット作品である。2003 年にはアニメ化、さらにゲーム化などのメディアミックスも果たし、 2021 年に原作連載 20 周年、2023 年 11 ⽉にアニメ放送20 周年を迎えた。

そして、前作となる2024年10月に舞台化された、『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』（通称ボボステ）は、全21巻の原作を約2時間で駆け抜けたことで大きな話題を呼んだ。あれから一年…ボボステが、パワーアップして帰ってきた！

完全新作の本作は、大迫力のワイヤーアクションや奈落装置を駆使し、高さ7.5メートルの3層一体構造ステージを縦横無尽にかけめぐりながら、その奇想天外な世界を立体的に描き出す。

21巻までを一気に駆け抜けた前作を“予告編”、ここからが“本編”だという前置きとともに、物語は幕を開ける。今作で描かれるのは約5巻分。数字の上では4倍だが、体感としてはその二乗かと思うほど、相変わらず盛りだくさんの内容だ。

巨大なボーボボの顔とアフロのセット、左右から登場する鼻の穴、前説のスライドショーなど、前作のボボステらしさを踏襲しつつ、一度完走を経験したキャスト陣のはちゃめちゃぶりは深みとキレを増している。ボーボボ（加藤将）やところ天の助（兎／ロングコートダディ）の安定感、ビュティ（工藤晴香）とヘッポコ丸（樋口裕太）の抜群のツッコミ。ボボステを知るメンバーが独自の土壌を作り上げ、そこに新キャストの首領パッチ（鯨井康介）が驚くほど違和感なくハマっていた。新登場の軍艦（成松修）とボーボボの死闘、スズ（岸みゆ）の健気なかわいさも加わり、“本編”らしい見応えのある一作となっている。ソフトンは小松準弥が声の出演のみだが、アンサンブルによる肉体も登場。メインキャラの一人として、小松の歌声もお聴き逃しなく。

そして本作最大の見どころが、シアターGロッソの高さを活かした立体的な演出だ。アクションに活かすのはもちろん、これほど高さを笑いに転換した作品はないだろう。誰がどんな形でフライングするのか、ぜひ注目を。奈落落ち演出も多種多様。2段目のセットからは全員が飛んだのでは、と思うほど次々とキャストが宙を舞い、ヒーローショーさながらの上段からの奈落落ちは迫力満点だ。目の前で繰り広げられるギャグに笑いつつ、奈落落ちの一瞬の緊迫感がスパイスとなり、今作ならではの独特な笑いのリズムを生み出していた。

とにかく身を投げ出し、全身でハジケて楽しむ作品だ。理屈ではなく体で浴びるこのステージを、ぜひ劇場で体感してほしい。

『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』は東京・シアターGロッソにて6⽉12⽇（金）から6⽉21⽇（日）まで上演。6月20日（土）12:00（マチネ）と17:00（ソワレ）、千秋楽となる6月2１日（日）12:00（マチネ）の3公演のライブ配信も実施。6月20日（土）の公演がマルチアングル対応、6月2１日（日）が全景映像となる。公演終了後も楽しめる見逃し配信つき。詳細は公式サイトにて（https://bo-bobo-stage.jp）



©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会





©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会





©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



＜コメント＞

ボボボーボ・ボーボボ役：加藤 将

わけがわからない！！って簡単に片付けられるけど、意外とそうでも無いと僕はボーボボを演じながらも、作品を見て感じております。

この度、「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ～因縁！鼻毛！決戦！」が開幕しました！

今の時代にボーボボ！？と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、今だからこそ！ボーボボの力が必要なのかもしれない…と僕は本気で思っております。

興味ある人や、楽しくなりたい人や、何かすんげ～物を見たい人は是非、ボボステを見てほしいです！

今回は前回の予告編とは違い、ゆっくりと初めからストーリーを進めていっているので、ハジケリストではなく、初めての方でも参加しやすくなっていると思います！！

因縁鼻毛決戦、人によっちゃぁ、笑あり涙ありの作品に仕上がっていると思われます。

後ですね！ボボステの見どころの一つに、毎公演確実と言っていいほど、違うことが起きます。

アドリブとかではなく、普通に予測不能なことがおきます！それでアドリブみたいになります！それも、とにかく面白いと思います！

全公演観た人がいるとするならば、同じ公演は文字通り〝一度もない〟でしょう。

ここまでの生物といいますか、新鮮といいますか、予測不能といいますか、こんな舞台は世界中探しても、ボボステだけ！！ボボボーボ・ボーボボだけ！！

ビュティ役：工藤晴香

ビュティ役の工藤晴香です。

お待たせしました！約2年ぶりにボーボボワールドが開幕します！！！

多くのハジケリストたちから、ずっとずっと愛されて続けてきたボボボーボ・ボーボボの世界観を大切にビュティを演じます！

千秋楽までビュティとして全力でツッコミ、ハジケ続けます。応援よろしくお願いします！！

ヘッポコ丸役：樋口裕太

「ボボステ」遂に始まります。

前回の予告編（第一弾）はとても原作ファンの皆様に楽しんでいただけたかと思うのですが、今回はさらにパワーアップして帰ってきました。

是非劇場から出る時に「疲れたー」って声出して帰ってください。

それがこの舞台を見た時の正解の言葉なのです。

それではハジケリストの皆様、劇場でお会いしましょう。

ところ天の助役：兎(ロングコートダディ)

こんにちは！ところ天の助役のロングコートダディ兎です。

ついにボボステ第二弾が始まります！今回はシアターGロッソでの公演で立体的なアクションがすごい迫力あってかっこいい感じです。あっち行ったりこっち行ったりハチャメチャです！ほんとに大変です！でも誰よりも早く稽古に来て誰よりも遅くまで練習した自分を信じたいと思います！頑張ります！よろしくお願いします！

首領パッチ役：鯨井康介

ボボステ。稽古場から聞きしに勝るハジケっぷりでした。

「何？このシーン、、、」「え？なんでこんなこと言うの？」とか思っていた稽古序盤が懐かしいです。

今はそんな雑念取っ払い。ただただ、ハジケることのみを考えております。何故なら僕は首領パッチだから！ハジケリストの仲間たちと、頭を空にして全力で楽しみたいと思います！

軍艦編。ボーボボファンの皆様に喜んでいただけるよう、精一杯ハジケさせていただきます。劇場でお待ちしております！

軍艦役：成松 修

稽古当初は、メインキャストメンバーで僕だけ漫画原作の舞台をやるのが初めてだったり、歌とダンスも初めてだったこともあり、不安ばかりがよぎっていましたが、稽古が進むにつれ演出の川尻さん、メインキャストの皆さん、アンサンブルの皆さん、歌唱指導、ダンス指導、殺陣指導、スタッフの皆さんのお力添えのおかげで集中して作品に取り組む事ができ、今は当初の不安から自信に変わっていきました。読み合わせの時想像していた何百倍も面白い作品になっていると自負があります。

ハジケリストの皆さん、お楽しみに！

スズ役：岸 みゆ

ついに「ボボステ」開幕です！！！

お話をいただいた時からずっと楽しみにしていた作品なので、こうして初日を迎えられることが本当に嬉しいです！稽古期間から毎日たくさん笑って、たくさん悩んで、みんなで全力で作品を作ってきました！個人的にも新しい挑戦がたくさん詰まっているので、スズとして最後まで全力で駆け抜けたいと思います。ご来場される皆さんにたくさん元気になってもらえますように！みんなで一緒にハジケましょう♡



©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会





©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



【DMM TVでの独占ライブ配信が決定！ 】

ライブ配信概要

■配信公演

・2026年6月20日(土)12:00公演（マルチアングル対応）

・2026年6月20日(土)17:00公演（マルチアングル対応）

・【千秋楽】2026年6月21日(日)12:00公演（全景映像）

※全券種、見逃し配信付き。



＜販売期間＞

2026年6月12日(金)18:00～7月13日(月)20:00まで



ライブ配信販売ページ：

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=bo-bobo-stage/



©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会





©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会





©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



【あらすじ】

時は300X年――

世界はマルハーゲ帝国皇帝、ツル・ツルリーナ4世により支配されていた。

ツル・ツルリーナ4世は己の権力の象徴として、全国民をボーズにするべく全世界に配置した毛狩り隊による“毛狩り”を開始する。

そんな暗黒の時代に一人の戦士が立ち上がる。

その男の名は、ボボボーボ・ボーボボ(加藤 将)！！

鼻毛を自在に扱う≪鼻毛真拳≫の使い手であるボーボボは、人類の髪の毛の自由と平和を守るため、打倒マルハーゲ帝国を掲げ、日々毛狩り隊との戦いを続けていた。

旅の途中、謎の美少女・ビュティ(工藤晴香)と出会ったボーボボは、ハジケ村親分にして伝説のハジケリスト・首領パッチ(鯨井康介)、≪オナラ真拳≫の使い手・ヘッポコ丸（樋口裕太）、一度は敵として対峙したところ天の助(兎・ロングコートダディ)、≪バビロン真拳≫の使い手・ソフトンらと行動を共にし、毛狩り隊の基地を次々と制圧していく。

そんな彼らの前に立ちはだかる男がいた。

屈強な肉体にリーゼント頭で、異様な存在感を放つ 男――軍艦(成松 修)。

かつてはボーボボと共に鼻毛道場へ通った仲だが、毛の王国の人間ではないために鼻毛真拳を継承できず、さらに技を悪用したことで道場を追放されていた。

いまやマルハーゲ四天王の一人となった軍艦は、忠誠を誓う可憐な少女・スズ(岸 みゆ)と共にボーボボの行く手を阻むのであった。

「俺を認めさせてやる…！」

激しさを増す両者の衝突は、やがて仲間たちの運命をも巻き込んでいく。

ボーボボと軍艦《因縁の戦い》が幕を開ける！

全国民の“毛の行く末”はいかに…！

＜公演概要＞

『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』

原作︓澤井啓夫「ボボボーボ・ボーボボ」(集英社 ジャンプコミックス刊)

脚本・演出︓川尻恵太（SUGARBOY）

出演︓

加藤 将/工藤晴香 樋口裕太/兎(ロングコートダディ)/鯨井康介

成松 修 岸 みゆ

(声の出演)小松準弥 （ナレーション）太田真一郎

会場︓シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

公演期間︓2026年6⽉12⽇（金）～6⽉21⽇（日）

チケット（全席指定・税込）︓

S席 11,000円 ※B列～T列

A席 8,800円 ※U列～Z列(後方席)

※当日券あり

舞台公式サイト︓https://bo-bobo-stage.jp

舞台公式 X︓https://x.com/bo_bobo_stage

ハッシュタグ︓#ボボステ

主催︓ボボステ製作委員会(東映ビデオ/東映アニメーション/アプル)

©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会

