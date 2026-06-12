待望の新施術用オイルがついに発売――株式会社ウェルフィット、P′s selectサメスクワランオイルを2026年6月12日に正式リリース。オンライン製品発表会に初回50名・第2回100名が参加予定

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