待望の新施術用オイルがついに発売――株式会社ウェルフィット、P′s selectサメスクワランオイルを2026年6月12日に正式リリース。オンライン製品発表会に初回50名・第2回100名が参加予定
～全5会場・45名の審査を経て、セラピストが待ち望んだオイルがついに届く～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したコスト優先のオイルが流通する現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、2026年4月から5月にかけて全国5会場・累計45名のバザルト認定セラピストによる製品評価会（品評会）を実施してきました。
その全審査が完了し、2026年6月12日、「P's select サメスクワランオイル」が正式リリースされました。
同製品は深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠。混ぜ物なし・無臭・無色で、皮脂の約12%を構成する成分と同じ構造を持ち毒性・刺激性がなく、医薬品にも配合される安全性が証明された成分です。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352298/images/bodyimage1】
～「早く発売してほしい」の声に応えた日――オンライン製品発表会に150名が集結～
正式リリースにあたり、2026年6月12日にオンライン製品発表会（第1回）を開催。バザルト認定セラピスト50名が参加しました。続く第2回は2026年6月16日に開催予定で、すでに100名が満席となっており、追加開催も検討されています。品評会参加者から相次いでいた「早く発売してほしい」「発売が楽しみ」という声が、この参加者数にそのまま表れています。
P's select サメスクワランオイルは化学的・熱的に極めて安定しており、のびが抜群でバザルト(R)ストーントリートメントの温熱効果を妨げません。全5会場の品評会を通じて「使いやすさに文句なし」「肌が弱い方にも安心して使える」「P's select以外使えない」という声が全国のセラピストから一致して寄せられており、お客様の肌を第一に考えるプロが太鼓判を押した施術用オイルとして全国のバザルト認定セラピストへ届きます。
株式会社ウェルフィットは今後もオンライン勉強会の追加開催を予定しており、製品の正しい理解と安全な使用方法の普及を通じて、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したコスト優先のオイルが流通する現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、2026年4月から5月にかけて全国5会場・累計45名のバザルト認定セラピストによる製品評価会（品評会）を実施してきました。
その全審査が完了し、2026年6月12日、「P's select サメスクワランオイル」が正式リリースされました。
同製品は深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠。混ぜ物なし・無臭・無色で、皮脂の約12%を構成する成分と同じ構造を持ち毒性・刺激性がなく、医薬品にも配合される安全性が証明された成分です。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352298/images/bodyimage1】
～「早く発売してほしい」の声に応えた日――オンライン製品発表会に150名が集結～
正式リリースにあたり、2026年6月12日にオンライン製品発表会（第1回）を開催。バザルト認定セラピスト50名が参加しました。続く第2回は2026年6月16日に開催予定で、すでに100名が満席となっており、追加開催も検討されています。品評会参加者から相次いでいた「早く発売してほしい」「発売が楽しみ」という声が、この参加者数にそのまま表れています。
P's select サメスクワランオイルは化学的・熱的に極めて安定しており、のびが抜群でバザルト(R)ストーントリートメントの温熱効果を妨げません。全5会場の品評会を通じて「使いやすさに文句なし」「肌が弱い方にも安心して使える」「P's select以外使えない」という声が全国のセラピストから一致して寄せられており、お客様の肌を第一に考えるプロが太鼓判を押した施術用オイルとして全国のバザルト認定セラピストへ届きます。
株式会社ウェルフィットは今後もオンライン勉強会の追加開催を予定しており、製品の正しい理解と安全な使用方法の普及を通じて、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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