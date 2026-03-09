【ほけんのコスパ】2026年度 人気保険アワードを発表

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）において、2026年度 ほけんのコスパ Awardを発表いたしました。




ほけんのコスパ Awardについて


ほけんのコスパ Awardは、『ほけんのコスパ』に掲載されている保険商品を対象に、契約数・申込数・保険会社サイトへの遷移数を元に集計し、部門別にユーザー人気の高かった保険商品を選出しています。特設ページでは、専門家が各部門ごとの傾向を解説を掲載しています。


2026年度 ほけんのコスパ Award 総評


近年、保険の販売チャネルが多様化する中、インターネット申込では比較的わかりやすく比較的シンプルなプランが人気の傾向にあります。



各保険会社の激しい商品開発により保障内容は年々複雑化する一方、あらかじめパッケージ化された手厚い保障よりも、ライフスタイルに合わせて特約を取捨選択し、納得感を持って必要な保障を確保できる商品が人気を集めています。



営業職員から勧められたプランでそのまま契約するのではなく、自分自身で必要な保障を判断して合理的な保険選びをしたいと考える人が増えているといえるでしょう。



多種多様な保険商品の中から、お客様ご自身で納得のいく保険選びができるよう、これからも『ほけんのコスパ』は尽力してまいります。


部門別 受賞保険商品


■医療保険

1位


新メディフィットA（エース）／メディケア生命


2位


はなさく医療／はなさく生命


3位


SBI生命の終身医療保険Neo／SBI生命


■がん保険

1位


メディフィットがん保険／メディケア生命


2位


はなさくがん保険／はなさく生命


3位


ネオdeがんちりょう／ネオファースト生命


■持病がある方向け医療保険（引受基準緩和型医療保険）

1位


新メディフィットRe（リリーフ）／メディケア生命


2位


医療保険キュア・サポート・プラス／オリックス生命


3位


かんたん告知はなさく医療／はなさく生命


■持病がある方向け死亡保険（引受基準緩和型死亡保険）

1位


かんたん告知はなさく定期／はなさく生命


2位


あんしん定期エール／東京海上日動あんしん生命


3位


終身保険ライズ・サポート・プラス／オリックス生命


■女性医療保険

1位


はなさく医療（女性プラン）／はなさく生命


2位


新メディフィットA（エース）ライトレディプラン（25）／メディケア生命


3位


終身医療保険プレミアムZ Lady／チューリッヒ生命


■三大疾病保険

1位


新メディフィットPlus（プラス）／メディケア生命


2位


なないろスリー／なないろ生命


3位


はなさく一時金／はなさく生命


■七大・八大特定疾病保険

1位


なないろセブン／なないろ生命


2位


はなさく一時金／はなさく生命


3位


新メディフィットPlus（プラス）／メディケア生命


■死亡保険

1位


メディフィット定期／メディケア生命


2位


クリック定期！Neo／SBI生命


3位


はなさく定期／はなさく生命


■就業不能保険

1位


働く人のたより／SBI生命


2位


くらすプラスZ／チューリッヒ生命


2026年度 ほけんのコスパ Award 概要


・調査期間：2025年1月1日‐2025年12月31日


・調査条件：『ほけんのコスパ』サイトにおける契約数・申込数・保険会社サイトへの遷移数を元に集計


・対象保険種類：医療保険、がん保険、持病がある方向け医療保険、持病がある方向け死亡保険、女性医療保険、三大疾病保険、七大・八大特定疾病保険、死亡保険、就業不能保険




ほけんのコスパについて


『ほけんのコスパ』は、オンラインで保険の比較・見積から申込まで無料サポートするサービスです。今後も、モニクルグループで培ったテクノロジー、デジタルマーケティングノウハウを活かし、お客様一人ひとりが自分のリスクを見極め、適切に備える保険商品を選ぶことができる環境の実現を目指してまいります。



ほけんのコスパ 最新コンテンツのご紹介


- オススメ保障30秒診断

医療保険・緩和型医療保険・がん保険のオススメプランを診断できるコンテンツです。


「どのプランが自分に合っているか知りたい」「どのような特約を付けたら良いかわからない」と悩む方の選択をサポートします。


- 特集：「医療費負担増」を感じるシニアの52%が生活費を切り詰めている？インフレ時代の老後のリスク

70代以上の男女500名を対象に、インフレによる医療費負担の増加について調査しました。


シニアの50％以上が医療費の負担が増えていることを実感しており、生活費を切り詰めている実態が見えてきました。老後の医療費問題について深堀する調査企画です。



株式会社モニクルフィナンシャルについて


会社名：株式会社モニクルフィナンシャル


代表者：代表取締役CEO 原田 慎司


本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階


設立：2018年11月27日


事業内容：デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集）


資本金：9億8380万円（資本準備金を含む）


URL


コーポレートサイト：https://moniclefinancial.co.jp/


採用サイト：https://recruit.moniclefinancial.co.jp/


公式オウンドメディア：https://media.moniclefinancial.co.jp/


はたらく世代向け資産運用サービス『マネイロ』：https://moneiro.jp/


保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』：https://hokencospa.jp/


金融商品取引法に基づく表示：https://moniclefinancial.co.jp/financial