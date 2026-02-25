高まるアイスコーヒー人気を背景にヒット。アイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」が「第44回食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞」を受賞

高まるアイスコーヒー人気を背景にヒット。アイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」が「第44回食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞」を受賞