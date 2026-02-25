こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
高まるアイスコーヒー人気を背景にヒット。アイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」が「第44回食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞」を受賞
〜流通・小売のプロが“売れた商品”として評価〜
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）が販売する「ネスカフェ アイスブレンド」が、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。
2026年2月24日（火）に開催された贈呈式の様子
（写真右）：日本食糧新聞社 代表取役社長 杉田 尚様
（写真左）： ネスレ日本株式会社 代表取締役 社長 兼 CEO 深谷 龍彦
「食品ヒット大賞」は、1982年（昭和57年）、「日本食糧新聞」創刊40周年を記念して設けられた賞です。毎年1回、前年の食品界においてもっともヒットした製品を、全国のモニター企業からの推薦により選考、表彰されています。
2025年3月に発売したレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェ アイスブレンド」は、冷たい水にもサッと溶ける（※1）手軽さに加え、酸味を抑えながらもしっかりとしたボディ、挽きたての香り、すっきりとした後味を兼ね備え、“上質”なアイスコーヒーを手軽に楽しめる製品です。品質と利便性を両立した点が評価され、アイスコーヒー市場に新たな選択肢と価値を提案したことが、今回の受賞につながりました。
（※1）当社フリーズドライコーヒー製品との比較
日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※2）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。こうした市場環境のもと、「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出した点が評価されました。
（※2）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」
ネスレ日本は、今後も社会や暮らしの変化に対応し、革新的な製品と体験を通じて、新しい価値の創造に取り組んでいきます。
■受賞の詳細
賞の種類： 第44回食品ヒット大賞
受賞名： 優秀ヒット賞（一般加工食品部門）
受賞商品： ネスカフェ アイスブレンド
受賞日： 2025年11月20日（木）
贈呈式： 2026年2月24日（火） （ホテルニューオータニ東京にて）
「食品ヒット大賞」について： https://www.hitfoodaward.com/about/
関連リンク
ネスカフェ アイスブレンド
https://nescafe.nestle.jp/icedblend
食品ヒット大賞
https://www.hitfoodaward.com/about/
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）が販売する「ネスカフェ アイスブレンド」が、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。
2026年2月24日（火）に開催された贈呈式の様子
（写真右）：日本食糧新聞社 代表取役社長 杉田 尚様
アイス専用のソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」
「食品ヒット大賞」は、1982年（昭和57年）、「日本食糧新聞」創刊40周年を記念して設けられた賞です。毎年1回、前年の食品界においてもっともヒットした製品を、全国のモニター企業からの推薦により選考、表彰されています。
2025年3月に発売したレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェ アイスブレンド」は、冷たい水にもサッと溶ける（※1）手軽さに加え、酸味を抑えながらもしっかりとしたボディ、挽きたての香り、すっきりとした後味を兼ね備え、“上質”なアイスコーヒーを手軽に楽しめる製品です。品質と利便性を両立した点が評価され、アイスコーヒー市場に新たな選択肢と価値を提案したことが、今回の受賞につながりました。
（※1）当社フリーズドライコーヒー製品との比較
日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※2）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。こうした市場環境のもと、「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出した点が評価されました。
（※2）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」
ネスレ日本は、今後も社会や暮らしの変化に対応し、革新的な製品と体験を通じて、新しい価値の創造に取り組んでいきます。
■受賞の詳細
賞の種類： 第44回食品ヒット大賞
受賞名： 優秀ヒット賞（一般加工食品部門）
受賞商品： ネスカフェ アイスブレンド
受賞日： 2025年11月20日（木）
贈呈式： 2026年2月24日（火） （ホテルニューオータニ東京にて）
「食品ヒット大賞」について： https://www.hitfoodaward.com/about/
以上
関連リンク
ネスカフェ アイスブレンド
https://nescafe.nestle.jp/icedblend
食品ヒット大賞
https://www.hitfoodaward.com/about/