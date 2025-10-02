DataSnipper（データスニッパー）とMicrosoft、監査および会計・財務分野向けAIエージェントを正式リリース

アムステルダム, 2025年10月1日 /PRNewswire/ -- 監査・会計・財務チーム向けのインテリジェント・オートメーション・プラットフォームを提供する**DataSnipper（データスニッパー）**は本日、AIエージェント「Disclosure Agents」と「Excel Agents」を正式にリリースしたことを発表しました。これは業界における大きなブレークスルーとなります。これらのAIエージェントは専門業務に特化して設計され、透明性・正確性・コンプライアンスを維持しながら複雑な監査および報告業務を自動化します。



Disclosure AgentsとExcel Agentsは、既存の監査ワークフローに直接組み込まれ、特に時間と労力を要し、エラーが発生しやすい2つの業務、すなわち「IFRS/GAAPとの開示チェック」と「Excelにおける複雑な作業」に対応します。

「Disclosure AgentsとExcel Agentsは、お客様が直面する最大の課題、すなわち手作業によるテスト、複雑な開示業務、分断されたワークフローを解決するために構築されました」と、DataSnipper（データスニッパー）CEOのVidya Petersは述べています。「専門家がすでに使用しているツールにAIを直接組み込むことで、チームがより迅速に動き、リスクを低減し、付加価値の高い業務に時間を取り戻せるよう支援しています。」

監査・会計・財務分野におけるAIエージェントの重要性

監査および会計・財務の専門家は、厳格な規制要件、大量の非構造化データ、そして短期間で正確な成果を求められるという独自の課題に直面しています。従来のオートメーションは反復作業を効率化できる一方で、判断力や文脈理解を要する場面では限界がありました。

DataSnipperのAIエージェントはこれを変革します。

自動化の効率性と人間的な理解力を兼ね備え、正確性を犠牲にすることなく複雑かつコンプライアンス重視の業務を迅速に処理します。すべての出力は根拠となるエビデンスに紐づけられ、AIの幻覚や誤りのリスクを低減します。

これにより、変動する業務量や進化する基準に対応可能なスケーラブルな専門性が実現し、ルーティン作業はAIに任せ、人間は分析や戦略的思考に集中できるようになります。

さらに、AIエージェントを既存の会計ツールに直接組み込むことで、既存のワークフローを妨げることなく、監査・コンプライアンス・財務報告を革新することが可能になります。

「DataSnipper（データスニッパー）との協業に基づき、今回のリリースはAzure OpenAIが複雑かつ規制の厳しい環境においてどのようにイノベーションを加速できるかを示すものです」と、Microsoft EMEAのCTO Startups & Digital Natives、Jaime De Mora氏は述べています。「監査・会計分野におけるAIエージェントは、品質と効率を高めながら専門家を支援する強力な事例です。」

Disclosure Agents - IFRSとGAAPに精通したAI

開示レビューは不可欠ですが、非常に手間のかかる作業です。チームはIFRS、GAAP、社内チェックリストに基づいて開示を確認するのに数日を費やし、複数のツールを跨いで作業を行います。

Disclosure Agentsはこの課題を解決します。

- 財務諸表を開示チェックリストと照合し、数時間かかる作業を数分に短縮。IFRS、GAAP、その他国際基準に対応。

- 監査法人固有のチェックリストや社内ポリシー、外部テンプレートを活用し、国際基準とローカル規程の両方を反映。

- すべての要件を透明で検証可能なエビデンスにリンクし、明確な監査証跡を提供。

これにより、年次報告書の開示レビューを提出前に短時間で完了でき、子会社報告書のポリシー整合性を自動的に確認でき、社内コンプライアンス監査も上級職の負担を軽減しながら実施可能になります。

Excel Agents - Excelネイティブのエージェント型自動化

監査テストは依然としてExcel上で行われていますが、それは今後も変わりません。Excel Agentsは、Excel環境内で動作するプロンプト駆動型のワークフローを導入し、テスト工程をエンドツーエンドで自動化します。

Excel Agentsは以下を実現します。

- サンプルデータの文書照合、主要項目の抽出、結果と期待値の比較までを自動化し、所要時間を大幅に短縮。

- 複雑なセットアップやテンプレート、再トレーニングを必要とせず、Excel内で直接利用可能。

- 透明性が高く、監査対応可能な出力を提供し、クロスリファレンス付きで規制当局からも信頼を得られる結果を生成。

- 単純作業から解放し、監査人がリスク・洞察・戦略的助言に集中できる環境を実現。

「新しいAIエージェントに関するDataSnipper（データスニッパー）との協業は、AIが人間の役割を置き換えるのではなく強化できることを示しています」と、Grant Thornton Advisors LLCのAIプロダクトリード、Kevin Murphy氏は述べています。「ユーザーインターフェース内で解釈可能性や適切な注意義務を支えるAIエージェントに注力している点は、革新と人間中心の監督に対する共通のコミットメントを反映しています。」

Disclosure AgentsとExcel Agentsは、監査および会計・財務チームの働き方を再定義するという**DataSnipper（データスニッパー）**のビジョンにおける重要なステップです。専門家が日常的に使用するツールにAIエージェントを組み込むことで、DataSnipper（データスニッパー）はコンプライアンスを容易にし、テストを高速化し、洞察をより身近なものにする「エージェント型ワークフロー」を牽引しています。

監査・会計・財務におけるAIエージェントについて、詳細はこちら（英語）をご覧ください。

DataSnipper（データスニッパー）について

**DataSnipper（データスニッパー）**は、監査および会計・財務業界におけるデータ処理を革新しています。2017年の設立以来、監査・会計・財務チームに向けて、業務品質と効率を飛躍的に向上させるインテリジェント・オートメーション・プラットフォームを提供してきました。現在、175カ国以上で60万人を超える専門家に利用されており、Deloitte、Ernst & Young (EY)、KPMG、PricewaterhouseCoopers(PwC)のBig4すべてが導入しています。オランダで最も急成長しているテック企業に2年連続で選ばれ、2024年にはIndex Venturesが主導するシリーズB資金調達で1億ドルを調達し、企業評価額は10億ドルに達しました。

