AIデータ社、“教育の質と運営の効率を、AIで次の次元へ。” 「AI EduTech on IDX」リリース ～ 学習指導・教材開発・業務管理・保護者対応を統合する、教育業界専用AI基盤 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、塾・予備校・資格学校・EdTech企業・私立学校法人を対象に、学習支援・教材最適化・運営管理・保護者対応を支援する業界専用AIソリューション『AI EduTech on IDX』の提供を開始いたしました。
指導ノウハウ、生徒対応履歴、テスト分析、教材作成といった情報資産をAIが整理・再活用し、“人が教える”価値を最大限に引き出します。
塾・予備校・資格学校・EdTech企業・私立学校法人向けの標準テンプレートとプロンプトを搭載し、教育現場の実務とナレッジに基づいた現場で即利用可能な業界別AIツールです。
■AI EduTech on IDX の主な特徴
● 授業ノート・講師解説の自動要約と教材化：講師の指導ノウハウを資産化
● 生徒の成績データや学習記録をAIが分析し、弱点把握と個別学習提案をサポート
● 過去の教材データを活用した問題作成支援や、レベル別学習コンテンツの提案
● イベント・面談・進路指導記録を一元化：運営の属人性を解消
● 過去の教材データを活用した問題作成支援や、レベル別学習コンテンツの提案
● 講師向け研修・マニュアル・FAQのテンプレート化：教育品質を標準化
● 教える現場の“見えない資産”を、AIで蓄積・継承・強化
AI EduTech on IDX は、全国展開する大手塾・地域密着型予備校・新興EdTech企業・学校法人に幅広く対応。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、導入効果・テンプレート例・PoC相談を公開中です。
■詳細・デモ申込はこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/edutech/
■無料PoC・教育DX相談 受付中
現在、講師ごとの指導スタイルの属人化、教材作成の負担、生徒データ活用の限界を感じている教育機関様に向けて、無料PoC・テンプレート開発支援・既存LMS連携のご提案を行っています。
“生成AI × 教育”による学びの変革を、共に実現しましょう。
AIデータ社では、今週8/21（木）に、教育DX×AIエージェント
「AIエージェント×AI/DXフォーラム Aug ～教育～」を開催します。
■「AIエージェント×AI/DXフォーラム～エドテック～」/ハイブリッド開催
・詳 細：https://www.idx.jp/aikoumei/august/
・日 時：2025年8月21日（木）14:00～16:30 （受付開始 13:45）
・会 場：日経ホール＆カンファレンスルーム／東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F
・お申し込みはこちら：https://form.run/@aikoumei-seminar8/
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
