青いにんにくがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】ラーメン屋で出された、きれいなブルーの“にんにく"

「この前いったラーメン屋さんでにんにく頼んだらこれ出てきて、『青いんですけど大丈夫ですか？』って店員さんにきいたら『そうなんですよ…』ってドン引きな顔して出されてさすがに食べれなかった。笑」



とその模様を投稿したのは、生き物系YouTuberの「おむつ【爬虫類】」さん（@omutsukomatsu）。



小皿にのったすりおろしにんにくが、まるで宝石のようなエメラルドグリーンに輝いている…投稿は1600万回を超える表示を記録する大バズりとなった。



おむつさんにお話を聞いた。



--実際に出てきたにんにくの色や状態はどんな感じでしたか？



おむつ：きれいなブルーでした。カビとかは全然なくて、香りはしっかりいいにんにくの香り。見た目だけがすごくインパクト強かったんですよね。



--店員さんの反応はどうでした？



おむつ：聞いたら明らかに困った顔をされて。あまり慣れてないスタッフさんだったのか、「そうなんですよ…」ってひとことだけ。店側からの詳しい説明は特になく、そのまま出されてしまいました。



--投稿の反響はいかがでしたか？



おむつ：年齢層が高い方や自炊する方からは「よくある現象だよ」という声もありましたが、初めて知ったという方もたくさんいました。「おいしいにんにくの証拠」という意見もあって、自分もびっくりしました。



◇ ◇



SNSユーザー達から 「すりおろすと酸化して青くなるんですよ。問題ない」 「初めて知った。おいしいにんにくの証拠らしい」 「年齢高い人は知ってる現象。新鮮な証拠」 など、驚きと「なるほど！」が入り混じった声が次々と寄せられた今回の投稿。



にんにくが青くなるのは、中の硫黄化合物が酵素と反応して青い色素を作る自然現象。新鮮なにんにくほど起きやすく、毒性は全くない。もし遭遇した方はぜひ一度召し上がっていただきたい。



なお、おむつさんはYouTubeチャンネル「おむつ【爬虫類】」でイエアメガエルやウーパールーパー、パンサーカメレオン、レオパードゲッコーなど、個性豊かな爬虫類・両生類を楽しく紹介している。かわいい生き物たちの日常や飼育の様子をのぞいてみたい人はぜひチェックを。



（よろず～ニュース特約・水上侑子）