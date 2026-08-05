血糖値が気になる方や妊婦さんなど、ケース別の飲み物の選び方と注意点を医師が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「血圧を下げる5つの飲み物」はご存じですか？医師がケース別の選び方や注意点も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

藤井 弘敦（医師）

三重大学医学部卒業。沖縄県立中部病院で初期研修、河北総合病院で外科研修を経て現在は菊名記念病院で心臓血管外科医として日々手術・重症者管理を行っている。医療用アプリの開発や在宅診療、海外で医療ボランティアを行うなど幅広く活動している。外科専門医、腹部ステントグラフト実施医/指導医、胸部ステントグラフト実施医、米国心臓病学会ACLSプロバイダー、日本救急医学会JATECプロバイダーの資格を有する。

血圧が高くなる原因は？高血圧の人に多い理由

血圧が高い状態が続くと、脳・心臓・腎臓などの血管に負担がかかります。まずは血圧の基本と、高くなる主な原因を押さえておきましょう。

血圧とは？

血圧とは、心臓から送り出された血液が動脈の壁にかける圧力のことです。心臓が縮んだときの収縮期血圧（上の血圧）と、拡張したときの拡張期血圧（下の血圧）で示されます。血圧が高い状態が続くと血管に負担がかかり、血管内膜が傷つきそれを修復する過程で動脈硬化が進みます。

血圧が高くなる原因は？

血圧を左右する要因として心拍出量（心臓から押し出される血液の量）や血管の弾力性などがあります。塩分を過剰に摂取すると、体内の塩分濃度を薄めるために腎臓が体内から水分が出ていくのを防ごうとします。すると結果的に血液量、心拍出量が増えて血圧が上がりやすくなるのです。そのほか、肥満、睡眠時無呼吸症候群、過度な飲酒、喫煙、運動不足、精神的ストレス、遺伝的素因、加齢による血管の弾力低下なども関係します。

ケース別 高血圧の人に医師が薦める飲み物の選び方

血圧以外にも健康上の悩みがある場合の飲み物の選び方をアドバイスします。

高血圧の他に血糖値やコレステロールもケアしたい人におすすめの飲み物

高血圧に加えて血糖値やコレステロールも気になる方は、まず砂糖入りの飲み物を避けることが大切です。そのうえで、無糖の茶類、食塩無添加トマトジュース、無調整豆乳、低脂肪乳などを選ぶとよいでしょう。また、特保（特定保健用食品）や機能性表示食品の茶類を取り入れる方法もあります。なかには難消化性デキストリンを含み、糖や脂質の吸収を穏やかにすることが期待されるものもあります。ただし、こうした飲み物はあくまで補助的なものであり、基本は無糖・低塩・飲み過ぎないことを意識するのが大切です。

妊娠中で高血圧が気になる人におすすめの飲み物

妊婦さんは、特別な飲み物を選ぶよりも、水や麦茶、ルイボスティーのような飲みやすいものを中心にするのが無難です。糖分の多い清涼飲料や、カフェインを多く含む飲み物は控えめにしましょう。妊娠中に飲み物だけで血圧管理をしようとするのはおすすめできません。むくみ、頭痛、急な体重増加、血圧高値などがみられる場合は、飲み物で様子を見るのではなく、早めに産科へ相談することが重要です。

血圧を下げる飲み物で注意するポイントは？

飲み物は上手に使えば役立ちますが、飲み方や選び方を間違えると逆効果になることもあります。

飲み物だけに頼って高めの血圧を下げるのは難しい

血圧管理の基本は、減塩、適正体重の維持、運動、節酒です。特に食塩摂取量は1日6g未満を目標とし、飲み物はあくまで補助と考えましょう。

血圧を下げる飲み物の飲み過ぎに注意

健康によさそうな飲み物でも、糖分・塩分・カロリー・カフェインの摂り過ぎにつながることがあります。過剰摂取はバランスを崩す原因にもなります。必ず適量を心がけましょう。また、腎機能が低下している方ではカリウム制限が必要な場合があるため注意が必要です。

すでに高血圧の治療を受けている方は必ず医師に相談を

すでに降圧薬を飲んでいる方は、自己判断で特定の飲み物を大量に摂るのは避けましょう。一部の降圧薬ではグレープフルーツジュースなどとの相互作用が問題になることもあります。

「血圧を下げる飲み物」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「血圧を下げる飲み物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お茶やコーヒーは血圧を下げる効果があるのでしょうか？

藤井 弘敦（医師）

緑茶やコーヒーに含まれるポリフェノールの一種であるカテキンやクロロゲン酸は、血管機能を保つことが期待されます。ただし、緑茶やコーヒーに含まれるカフェインでは、一時的に血圧が上がることもあるため、飲みすぎには注意し、適量で飲むようにしましょう。

血圧を下げる飲み物で即効性が高いランキングが知りたいです

藤井 弘敦（医師）

飲んですぐに血圧を大きく下げる飲み物はありません。減塩や体重管理と合わせて上記特定成分を含む飲み物を数週～数か月の単位で継続することが重要です。

飲み物の他に血圧を下げやすい食べ物もありますか？

藤井 弘敦（医師）

野菜、果物、大豆製品、低脂肪乳製品などを取り入れるDASH食が参考になります。まずは減塩を優先し、そのうえで食事全体を整えることが大切です。

飲食・食事以外で高めの血圧を下げる方法も教えてください

藤井 弘敦（医師）

飲食・食事以外で高めの血圧を下げる方法には、有酸素運動、減量、節酒、禁煙、睡眠の見直しが挙げられます。週150分程度の運動や、適正な体重を保つことは、薬と同等のレベルで血圧を下げる効果が見込まれるほど重要です。たばこは血管に悪影響を与えやすく、睡眠不足も血圧に悪影響を及ぼすことがあるため、生活習慣全体の見直しが第一歩です。飲み物選びはあくまで補助であり、まずはこうした生活習慣の改善を優先することが大切です。

まとめ

血圧を下げる飲み物は「無糖・食塩無添加で、続けやすいもの」が基本です。具体的には、食塩無添加トマトジュース、緑茶、無糖のコーヒー、純ココア、低脂肪乳、糖分の少ないビネガードリンクなどが候補になります。これらの飲み物を適量で継続して飲むことが重要です。ただし、飲み物だけで血圧を十分に下げることは難しく、減塩や体重管理、運動などの生活習慣の改善が血圧のコントロールにおいて最も重要です。健診や家庭血圧で高めの数値が続く場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。

「血圧」に関連する病気

「血圧」から医師が関連する病気は12個ほどあります。

各病気の詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

循環器系

高血圧症

虚血性心疾患心不全

大動脈瘤

大動脈解離

腎臓系の病気

腎臓系

慢性腎臓病

脳血管系の病気

脳血管系

脳梗塞脳出血

呼吸器系の病気

呼吸器系

睡眠時無呼吸症候群

眼科系の病気

眼科系

高血圧性網膜症

代謝・内分泌系の病気

代謝・内分泌系

原発性アルドステロン症

褐色細胞腫

血圧が慢性的に高い状態が続くと、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。また、ほかの病気が原因で高血圧が生じる場合もあるため、健診などで血圧の異常を指摘された際は、早めに医療機関を受診することが大切です。

「高血圧」に関連する症状

「高血圧」に関連する症状は9個ほどあります。

各症状の詳細についてはリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

頭痛

めまい・立ちくらみがする

動悸・息切れ

胸の痛み

手足のしびれ・脱力

むくみ

視界がぼやける・かすむ

耳鳴り

肩こり

高血圧は自覚症状が乏しいことも多い一方で、頭痛やめまいなどの症状として現れることもあります。特に胸痛や手足の麻痺、強い頭痛などがある場合は重篤な疾患のサインの可能性もあるため、速やかに医療機関を受診しましょう。

参考文献

厚生労働省「高血圧」e-ヘルスネット

厚生労働省「動脈硬化」e-ヘルスネット

Prospective Studies Collaboration. Lancet. 2002;360:1903-13.

Peng X, et al. Effect of green tea consumption on blood pressure: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials. Sci Rep. 2014;4:6251.