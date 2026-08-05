「不安を露呈した」「ハラハラするミス」ドイツ王者の日本代表DFに韓国メディアが辛口！「物足りなさがいっぱいだった韓国ツアー」
ドイツ王者バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝に韓国メディアが厳しい評価をしている。
アジアツアー中のバイエルンは現地８月４日、韓国でKリーグの済州SKと対戦。２−１で勝利した。この試合に先発して60分間プレーした伊藤に対して、韓国メディア『FourFourTwo』は、「伊藤には物足りなさがいっぱいだったプレシーズンの韓国ツアーだった」と辛口だ。
「４−２−３−１の左サイドバックで先発。ヴァンサン・コンパニ監督にアピールできる機会だったが、これを活かすことができなかった。 ピッチを歩き回り、残念な場面が出続けた。18分決定機を活かせなかったことを皮切りに、守備でも不安を露呈した」
また、同メディアは26分のシーンに言及。相手のロングボールに反応した伊藤がヘッドでGKヨナス・ウルビヒにバックパスを試みるも連係が合わず、ボールはそのまま無人のゴール方向に。ぎりぎりで枠を外れたが、あわやオウンゴールに繋がる場面だった。
記事では「観客全員がざわつかせたハラハラするミスだった。伊藤の判断に課題が見られた」と伝えている。
バイエルンは次戦、７日に香港でプレミアリーグのアストン・ビラと対戦。伊藤はその評価を覆すパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「観客全員がざわつかせた」ヒヤリとした伊藤のプレー
アジアツアー中のバイエルンは現地８月４日、韓国でKリーグの済州SKと対戦。２−１で勝利した。この試合に先発して60分間プレーした伊藤に対して、韓国メディア『FourFourTwo』は、「伊藤には物足りなさがいっぱいだったプレシーズンの韓国ツアーだった」と辛口だ。
「４−２−３−１の左サイドバックで先発。ヴァンサン・コンパニ監督にアピールできる機会だったが、これを活かすことができなかった。 ピッチを歩き回り、残念な場面が出続けた。18分決定機を活かせなかったことを皮切りに、守備でも不安を露呈した」
また、同メディアは26分のシーンに言及。相手のロングボールに反応した伊藤がヘッドでGKヨナス・ウルビヒにバックパスを試みるも連係が合わず、ボールはそのまま無人のゴール方向に。ぎりぎりで枠を外れたが、あわやオウンゴールに繋がる場面だった。
記事では「観客全員がざわつかせたハラハラするミスだった。伊藤の判断に課題が見られた」と伝えている。
バイエルンは次戦、７日に香港でプレミアリーグのアストン・ビラと対戦。伊藤はその評価を覆すパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「観客全員がざわつかせた」ヒヤリとした伊藤のプレー