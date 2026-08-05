石膏ピンだけでOK、“壁掛け”収納＆インテリア「3選」 「まねさせてください」「トイレに付ける案めちゃくちゃいい」
ものづくり好きなインフルエンサー「まみ」さん（@mami_no_kurashi_）が、自身のインスタグラムを更新。部屋の壁に大きな穴を開けずに、好みのインテリアや収納を作る“画期的なDIY術”を公開した。
【画像】「えっ？これだけで完成!?」“壁掛け”3つのアイデア
投稿で「原状回復できるDIYには欠かせない」と紹介した石膏ボードピン活用の壁掛けアイテム3選を紹介。フォロワーから「まねさせてください」「トイレに付ける案めちゃくちゃいい」と絶賛の声が相次いだ。
■「トイレに付ける案めちゃくちゃいい」アイデア光る壁掛けアレンジ
「原状回復できるDIYには欠かせない」と紹介したのは、ネジや釘を使わずに細いピンで固定する「石膏ボードピン」を使った3つの壁掛けアイテム。
1つ目は、無印良品の「壁に付けられる家具棚（88cm）」。トイレの壁に設置することで、まるで備え付けの造作家具のような雰囲気を演出。さらに、棚の下側にセリアのネジでペーパーホルダーを取り付ける工夫も披露した。フォロワーからは「トイレに付ける案めちゃくちゃいいですね」「まねさせてください」と絶賛のコメントが寄せられた。
2つ目は、天井からものを吊るしたい時に便利な「マジッククロス8」の天井用フック（日軽産業）。ダクトレールがない部屋でも、植物やモビールなどを吊り下げられる。
3つ目は、壁に柱を立てられる「スタンドバー」（アイワ金属）。1×4（ワンバイフォー）材などの木材を活用し、可動棚やハンガー掛けなどを自在に作れる万能パーツとなる。
コメント欄では、アイテムの活用法や設置に関する質問が続々。「この何点かの壁取り付けは壁のどこでも大丈夫なのでしょうか？」「天井、壁に下地がないところも大丈夫なのですか？」といった疑問に対して、「これは全て石膏ボードの壁に付けられるものです！逆に、下地が入っている壁やコンクリートの壁だと石膏ピンが刺さらないので、確認をして使用していただけるといいと思います」と丁寧に回答。
また、「スタンドバーは木材板や壁に立てる白い板？何を使用されていますか？」という質問には、「スタンドバーに付けている木材は、1×4材で、家に余っていた白い壁紙を貼りました！木材に付けている可動棚の支柱は、ロイヤルのチャンネルサポートというものです！」と具体的な使用素材やパーツ名まで細かくシェアしていた。
【画像】「えっ？これだけで完成!?」“壁掛け”3つのアイデア
投稿で「原状回復できるDIYには欠かせない」と紹介した石膏ボードピン活用の壁掛けアイテム3選を紹介。フォロワーから「まねさせてください」「トイレに付ける案めちゃくちゃいい」と絶賛の声が相次いだ。
■「トイレに付ける案めちゃくちゃいい」アイデア光る壁掛けアレンジ
1つ目は、無印良品の「壁に付けられる家具棚（88cm）」。トイレの壁に設置することで、まるで備え付けの造作家具のような雰囲気を演出。さらに、棚の下側にセリアのネジでペーパーホルダーを取り付ける工夫も披露した。フォロワーからは「トイレに付ける案めちゃくちゃいいですね」「まねさせてください」と絶賛のコメントが寄せられた。
2つ目は、天井からものを吊るしたい時に便利な「マジッククロス8」の天井用フック（日軽産業）。ダクトレールがない部屋でも、植物やモビールなどを吊り下げられる。
3つ目は、壁に柱を立てられる「スタンドバー」（アイワ金属）。1×4（ワンバイフォー）材などの木材を活用し、可動棚やハンガー掛けなどを自在に作れる万能パーツとなる。
コメント欄では、アイテムの活用法や設置に関する質問が続々。「この何点かの壁取り付けは壁のどこでも大丈夫なのでしょうか？」「天井、壁に下地がないところも大丈夫なのですか？」といった疑問に対して、「これは全て石膏ボードの壁に付けられるものです！逆に、下地が入っている壁やコンクリートの壁だと石膏ピンが刺さらないので、確認をして使用していただけるといいと思います」と丁寧に回答。
また、「スタンドバーは木材板や壁に立てる白い板？何を使用されていますか？」という質問には、「スタンドバーに付けている木材は、1×4材で、家に余っていた白い壁紙を貼りました！木材に付けている可動棚の支柱は、ロイヤルのチャンネルサポートというものです！」と具体的な使用素材やパーツ名まで細かくシェアしていた。