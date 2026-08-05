「サーティワン」アイス着想のキャップ発売 「ポッピングシャワー」「キャラメルリボン」など
アメリカ発のカジュアルライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」が、「サーティワン アイスクリーム」と初コラボしたヘッドウェアコレクションを発売する。公式オンラインストアおよび「’47」長野、沖縄、福岡をはじめとした全国の「’47」取り扱い店舗にて13日から発売する。
【画像】「ポッピングシャワー」も！コラボキャップのラインナップ
同コレクションは、2026年にリニューアルされた「サーティワン アイスクリーム」のブランドロゴやカラーリングをモチーフにデザインしている。「サーティワン アイスクリーム」を象徴するピンク、ブラウンのカラーリングを取り入れたモデルに加え、「ポッピングシャワー」「ラブポーションサーティワン」「キャラメルリボン」「チョコレートミント」などの人気フレーバーから着想を得たデザインを展開。ポップでカラフルな世界観を表現している。
ラインアップは、フロント部分が立ち上がったクラシックスタイルの「MVP」（税込み4620円）、柔らかな被り心地が特徴の「CLEAN UP」（税込み4400円）、5パネル構造が特徴の「HITCH」（税込み4950円）の3シルエット。また、「CLEAN UP」ではキッズサイズ（税込み3960円）も設ける。人気フレーバーをモチーフにしたデザインをそろえ、親子でのリンクコーディネートも楽しめる。
【画像】「ポッピングシャワー」も！コラボキャップのラインナップ
同コレクションは、2026年にリニューアルされた「サーティワン アイスクリーム」のブランドロゴやカラーリングをモチーフにデザインしている。「サーティワン アイスクリーム」を象徴するピンク、ブラウンのカラーリングを取り入れたモデルに加え、「ポッピングシャワー」「ラブポーションサーティワン」「キャラメルリボン」「チョコレートミント」などの人気フレーバーから着想を得たデザインを展開。ポップでカラフルな世界観を表現している。