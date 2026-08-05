「監督は気に入らないだろう」W杯で痛恨ミスの日本代表戦士、クラブでも低調で地元メディアが苦言。再び“冷遇”の危機「ボールを持ち過ぎる」
リバプールとのアメリカツアー最終戦で、リーズの田中碧は辛口評価を受けている。
８月２日の試合で先発出場した田中は、ハーフタイムで交代。チームは２点のビハインドを背負った。その後、リーズは後半に４−２と逆転勝利。だが、その逆転劇は田中が退いた後の出来事だ。
リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は８月３日、「パス失敗が４回で、チャンスメークや相手ボックス内でのタッチはなかった」と、日本代表MFのパフォーマンスを批判している。
「ファイナルサードへのパスが１本だけで、ロングボールの精度は０％。試合に影響を及ぼすことができなかったのは明らかだ。タナカは何度か持ち過ぎからボールを奪われた。ダニエル・ファルケ監督は気に入らないだろう」
「そうでないときも、焦っているようで、３回の守備のアクションで埋め合わせをせざるを得なかった。デュエルでも助けにならず、前半だけで２回負けており、ファウルも１回あった。自身を有利な立場にできず、これから不透明な今後に直面することとなるかもしれない」
昨季、ファルケの下で田中が一時期出場機会を失ったのは周知のとおり。本人も冬のマーケットで移籍も考えたと明かしている。それだけに、この夏も去就をめぐるうわさは後を絶たない。
「フライブルクやシャルケからの関心があったが、最近はあまり話が出てきていない」
「だが、それがすぐに変わるかもしれない。またもリーズで自分を出すことに苦しんだからだ」
ワールドカップでもブラジルで痛恨のボールロストとして悔しい思いをし、リーズでも厳しい立場にある田中は、新シーズンでどのようなパフォーマンスを見せられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
８月２日の試合で先発出場した田中は、ハーフタイムで交代。チームは２点のビハインドを背負った。その後、リーズは後半に４−２と逆転勝利。だが、その逆転劇は田中が退いた後の出来事だ。
リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は８月３日、「パス失敗が４回で、チャンスメークや相手ボックス内でのタッチはなかった」と、日本代表MFのパフォーマンスを批判している。
「そうでないときも、焦っているようで、３回の守備のアクションで埋め合わせをせざるを得なかった。デュエルでも助けにならず、前半だけで２回負けており、ファウルも１回あった。自身を有利な立場にできず、これから不透明な今後に直面することとなるかもしれない」
昨季、ファルケの下で田中が一時期出場機会を失ったのは周知のとおり。本人も冬のマーケットで移籍も考えたと明かしている。それだけに、この夏も去就をめぐるうわさは後を絶たない。
「フライブルクやシャルケからの関心があったが、最近はあまり話が出てきていない」
「だが、それがすぐに変わるかもしれない。またもリーズで自分を出すことに苦しんだからだ」
ワールドカップでもブラジルで痛恨のボールロストとして悔しい思いをし、リーズでも厳しい立場にある田中は、新シーズンでどのようなパフォーマンスを見せられるだろうか。
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