スタイルのよさ隠せない！ 武田久美子、タイトなレオタード姿で愛娘と2ショットに反響
女優の武田久美子が1日にinstagramを更新。愛娘とレオタードを身に付けた2ショットを披露すると、ファンから「お二人とも小顔」「姉妹みたい」といった声が集まった。
【写真】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
武田が「娘も一緒に行ったBallet classにて 今回は私のレオタードを娘に貸しました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、レオタード姿の武田と娘ソフィアの2ショットや、武田のソロショットが収められている。
投稿の中で武田は「BODILEというオーストリアのブランドでこの数年よく購入しています。レオタードにも流行がありこの10年ぐらいはまさにメッシュ素材が多いと思います」とつづっている。
武田とソフィアさんの2ショットに、ファンからは「ゴージャスーー」「お二人とも小顔」「すごくお似合いで可愛いですね」「姉妹みたい」などの反響が寄せられている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。今年9月には、23年ぶりの写真集発売も控えている。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子、23年ぶり写真集の水着オフショット
武田が「娘も一緒に行ったBallet classにて 今回は私のレオタードを娘に貸しました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、レオタード姿の武田と娘ソフィアの2ショットや、武田のソロショットが収められている。
武田とソフィアさんの2ショットに、ファンからは「ゴージャスーー」「お二人とも小顔」「すごくお似合いで可愛いですね」「姉妹みたい」などの反響が寄せられている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。今年9月には、23年ぶりの写真集発売も控えている。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）