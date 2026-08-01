氷でキンキンに冷やしてツルッと美味しい！「天ぷらそば」の冷凍貯金
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【一生使える冷凍貯金】温も冷もできます！レンチンで完成する「冷やし天ぷらそば」」と題した動画を公開しました。忙しい日のお助けアイテムとして活躍する、アイラップを使った「冷凍貯金」の作り方と、温・冷それぞれの調理法を紹介しています。
動画では、アイラップに冷凍そば、乾燥わかめ、かまぼこ、刻みねぎを入れ、めんつゆで味付けする工程を解説。さらに、市販のエビ天ぷらをクッキングシートの上にのせ、麺と同じ袋に入れて冷凍するという画期的なアイデアを披露しています。
食べるときは天ぷらを取り出し、水を加えて電子レンジで加熱するだけです。冷やしで食べる場合は、少量の水で加熱した後に氷を入れ、かき混ぜて一気に冷やすという独自の「ズボラ設計」を提案。動画後半では「冷凍そば、冷水で洗わなくていい？」という疑問に回答し、冷凍そばは工場で茹でて急速冷凍されているため、ぬめりが出にくいという秘密も明かしています。
暑い日も火を使わずに完成するこのレシピで、疲れた未来の自分を助ける「冷凍貯金」を始めてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・冷凍そば 3玉（冷蔵ゆでそばでも可）
・乾燥わかめ 6つまみ
・かまぼこ 1本
・刻みねぎ 1パック
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ12
・えび天ぷら（市販） 3枚
・水（温の場合180ml、冷の場合50ml）
・氷（冷の場合140g程度）
［仕込みの作り方］
1. アイラップ（タッパーでも可）を3つ用意し、冷凍そばを1玉ずつ入れる。
2. 乾燥わかめを2つまみずつ入れる。
3. かまぼこを3等分し、食べやすい厚さにカットして袋に分ける。刻みねぎも3等分して入れる。
4. めんつゆを大さじ4ずつ加える。
5. クッキングシートの上にえび天ぷらをのせ、麺と一緒に冷凍する。空気を抜いて上で結び、冷凍庫で2～3週間保存可能。
［温かいそばの作り方］
1. 天ぷらとシートを取り出し、水180mlを入れる。
2. 袋の口をねじり、電子レンジ（600W）で4分加熱する。（冷凍から食べる場合はプラス1～2分）
3. 天ぷらをのせて完成。
［冷やしそばの作り方］
1. 天ぷらとシートを取り出し、水50mlを入れる。
2. 袋の口をねじり、電子レンジ（600W）で3分加熱する。（冷凍から食べる場合はプラス1～2分）
3. 氷を140g程度入れ、よくかき混ぜて冷やす。
4. 天ぷらをのせて完成。
動画では、アイラップに冷凍そば、乾燥わかめ、かまぼこ、刻みねぎを入れ、めんつゆで味付けする工程を解説。さらに、市販のエビ天ぷらをクッキングシートの上にのせ、麺と同じ袋に入れて冷凍するという画期的なアイデアを披露しています。
食べるときは天ぷらを取り出し、水を加えて電子レンジで加熱するだけです。冷やしで食べる場合は、少量の水で加熱した後に氷を入れ、かき混ぜて一気に冷やすという独自の「ズボラ設計」を提案。動画後半では「冷凍そば、冷水で洗わなくていい？」という疑問に回答し、冷凍そばは工場で茹でて急速冷凍されているため、ぬめりが出にくいという秘密も明かしています。
暑い日も火を使わずに完成するこのレシピで、疲れた未来の自分を助ける「冷凍貯金」を始めてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・冷凍そば 3玉（冷蔵ゆでそばでも可）
・乾燥わかめ 6つまみ
・かまぼこ 1本
・刻みねぎ 1パック
・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ12
・えび天ぷら（市販） 3枚
・水（温の場合180ml、冷の場合50ml）
・氷（冷の場合140g程度）
［仕込みの作り方］
1. アイラップ（タッパーでも可）を3つ用意し、冷凍そばを1玉ずつ入れる。
2. 乾燥わかめを2つまみずつ入れる。
3. かまぼこを3等分し、食べやすい厚さにカットして袋に分ける。刻みねぎも3等分して入れる。
4. めんつゆを大さじ4ずつ加える。
5. クッキングシートの上にえび天ぷらをのせ、麺と一緒に冷凍する。空気を抜いて上で結び、冷凍庫で2～3週間保存可能。
［温かいそばの作り方］
1. 天ぷらとシートを取り出し、水180mlを入れる。
2. 袋の口をねじり、電子レンジ（600W）で4分加熱する。（冷凍から食べる場合はプラス1～2分）
3. 天ぷらをのせて完成。
［冷やしそばの作り方］
1. 天ぷらとシートを取り出し、水50mlを入れる。
2. 袋の口をねじり、電子レンジ（600W）で3分加熱する。（冷凍から食べる場合はプラス1～2分）
3. 氷を140g程度入れ、よくかき混ぜて冷やす。
4. 天ぷらをのせて完成。
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\管理栄養士のラクして美味しいズボラごはん／ 🍳仕事終わりでお疲れの夕飯に 🍳健康が気になり始めた方の自炊デビューに 🍳ササッと食べたい腹ペコなあなたへ 管理栄養士だけど、家では気軽に作れる ズボラ自炊レシピを発信しています😋 お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！