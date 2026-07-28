カナダ発ウェアブランド・lululemon、日本初のグローバル旗艦店オープンへ 東京・原宿に8・19から
原宿旗艦店の限定サービスも
カナダ発プレミアム・アスレティックウェアブランドlululemon（ルルレモン）の日本初のグローバル旗艦店が、8月19日に東京・原宿にオープンすることが発表された。
【写真】ユニークなキャラも！原宿旗艦店限定刻印サービス
ルルレモンは、1998年にカナダ・バンクーバーで誕生したアスレジャーブランド。高い機能性とスタイル性を兼ね備えたアスレティックウェアおよびライフスタイルウェアを展開。現在、日本国内では13店舗を展開している。
原宿・神宮前エリアは、ファッションやカルチャー、多様なコミュニティが交差し、新たな価値を発信し続ける東京を代表する街。世界中から多くの人々が訪れ、トレンドや文化の発信地として発展を続けている。ルルレモンは、この街にグローバル旗艦店を構えることで、ブランドの世界観をより深く体験できる新たな拠点を創出する。
本ストアでは、ウィメンズ、メンズ、アクセサリーを幅広く展開するほか、グローバルで刷新された最新のストアデザインを採用。この新たなデザインは、「Movement（動き）」「Connection（つながり）」「Sensory Engagement（感性への働きかけ）」をコンセプトに、ブランドとゲスト、そしてコミュニティとのつながりを育む空間として設計されている。
この街ならではのカルチャーやクリエイティビティを体現する取り組みとして、日本を拠点に活動するアーティストによる3点のアート作品を店内各所に展示する。作品は、ストア近隣の「明治神宮」「代々木公園」「原宿」の3つのエリアから着想を得て制作され、それぞれの地域が持つ個性やエネルギーを表現。それらをひとつのストーリーとしてつなぐことで、ルルレモンのブランドの世界観と原宿ならではのカルチャーが融合する、特別な空間を創出している。
原宿旗艦店の限定サービスとして、「Everywhereベルトバッグ」へのエンボス加工サービスと、「Back to Life スポーツボトル」への刻印サービスを日本で初めて展開。アイテムを自分らしくアレンジできる、特別なショッピング体験を提供する。
カナダ発プレミアム・アスレティックウェアブランドlululemon（ルルレモン）の日本初のグローバル旗艦店が、8月19日に東京・原宿にオープンすることが発表された。
【写真】ユニークなキャラも！原宿旗艦店限定刻印サービス
ルルレモンは、1998年にカナダ・バンクーバーで誕生したアスレジャーブランド。高い機能性とスタイル性を兼ね備えたアスレティックウェアおよびライフスタイルウェアを展開。現在、日本国内では13店舗を展開している。
本ストアでは、ウィメンズ、メンズ、アクセサリーを幅広く展開するほか、グローバルで刷新された最新のストアデザインを採用。この新たなデザインは、「Movement（動き）」「Connection（つながり）」「Sensory Engagement（感性への働きかけ）」をコンセプトに、ブランドとゲスト、そしてコミュニティとのつながりを育む空間として設計されている。
この街ならではのカルチャーやクリエイティビティを体現する取り組みとして、日本を拠点に活動するアーティストによる3点のアート作品を店内各所に展示する。作品は、ストア近隣の「明治神宮」「代々木公園」「原宿」の3つのエリアから着想を得て制作され、それぞれの地域が持つ個性やエネルギーを表現。それらをひとつのストーリーとしてつなぐことで、ルルレモンのブランドの世界観と原宿ならではのカルチャーが融合する、特別な空間を創出している。
原宿旗艦店の限定サービスとして、「Everywhereベルトバッグ」へのエンボス加工サービスと、「Back to Life スポーツボトル」への刻印サービスを日本で初めて展開。アイテムを自分らしくアレンジできる、特別なショッピング体験を提供する。