大人気「しらっちのウマ痩せレシピ」が伝授！TikTokで110万回再生のバズレシピを公開
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「4食110kcal＆122円！様々な食感がクセになる"ねばトロうまうまサラダ"が夏の最強ウマ痩せレシピだった！」というタイトルの動画を公開した。TikTokで110万回再生を獲得したという大人気レシピを詳しく解説している。
動画では、夏野菜をふんだんに使った「ねばトロうまうまサラダ」の作り方を紹介。まず、なめことオクラをサッと湯通しし、冷水で粗熱をとる。ナスは細かく角切りにして水にさらし、アクを抜くのがポイント。きゅうりや山芋も同様に角切りにし、ミョウガや大葉はみじん切りにする。食材をなるべく細かくサイズを揃えてカットすることで、スプーンですくって食べるサラダとしてのまとまりが生まれる。
カットした食材をボウルに入れ、納豆、鰹節、ほんだし、白だし、醤油、お酢、塩昆布を加えてしっかりと混ぜ合わせる。和風の味付けで夏の清涼感を引き出しつつ、納豆や塩昆布の旨味が全体をまとめ上げている。
皿に盛り付け、卵黄を乗せてネギとゴマを散らせば完成。実食したしらっちさんは「食欲ない日専用チート飯と言っても過言ではない」「切って混ぜただけでここまで旨いのは普通に事件です」と大絶賛。シャキシャキ、ネバネバ、コリコリとした多彩な食感が口の中で弾け、「ネバネバ界の究極完全体のラスボスが完成しましたね」と、その美味しさを表現した。
1食あたり約106kcal、約122円と、ダイエット中や節約したい時にも嬉しい一品。食欲が落ちやすい時期に、ご飯や素麺に合わせて楽しんでみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・ミョウガ 約3本
・山芋 約10cm
・ナス 1/2～1本
・オクラ 約5本
・なめこ 1袋
・大葉 5枚
・納豆 1パック
・鰹節 一掴み
・ほんだし 小さじ1/2
・白だし 大さじ2
・醤油 大さじ1
・お酢 小さじ1
・塩昆布 一つまみ
・卵黄 1個
・ごま 適量
・ねぎ 適量
［作り方］
1. 沸騰したお湯になめことオクラを入れ、浮き上がらないようにザルなどで落とし蓋をして約90秒湯通しする。茹で上がったら冷水に浸して粗熱をとる。
2. ナスはヘタを取り、なるべく薄くスライスしてから縦に切り、さらに細かく角切りにする。水に浸してアクを抜く。
3. きゅうりもナスと同様に細かく角切りにする。ミョウガ、大葉はみじん切りにする。
4. オクラはガクを取り、ネバネバを引き出すためになるべく薄くスライスする。
5. 山芋はフォークなどを刺してピーラーで皮を剥き、細かく角切りにする。
6. アクを抜いたナスの水気を切り、全てのカットした野菜をボウルに入れる。
7. 納豆、鰹節、ほんだし、白だし、醤油、お酢、塩昆布を加え、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
8. 器に盛り付け、中央に卵黄をのせ、ごまとねぎを散らして完成。
動画では、夏野菜をふんだんに使った「ねばトロうまうまサラダ」の作り方を紹介。まず、なめことオクラをサッと湯通しし、冷水で粗熱をとる。ナスは細かく角切りにして水にさらし、アクを抜くのがポイント。きゅうりや山芋も同様に角切りにし、ミョウガや大葉はみじん切りにする。食材をなるべく細かくサイズを揃えてカットすることで、スプーンですくって食べるサラダとしてのまとまりが生まれる。
カットした食材をボウルに入れ、納豆、鰹節、ほんだし、白だし、醤油、お酢、塩昆布を加えてしっかりと混ぜ合わせる。和風の味付けで夏の清涼感を引き出しつつ、納豆や塩昆布の旨味が全体をまとめ上げている。
皿に盛り付け、卵黄を乗せてネギとゴマを散らせば完成。実食したしらっちさんは「食欲ない日専用チート飯と言っても過言ではない」「切って混ぜただけでここまで旨いのは普通に事件です」と大絶賛。シャキシャキ、ネバネバ、コリコリとした多彩な食感が口の中で弾け、「ネバネバ界の究極完全体のラスボスが完成しましたね」と、その美味しさを表現した。
1食あたり約106kcal、約122円と、ダイエット中や節約したい時にも嬉しい一品。食欲が落ちやすい時期に、ご飯や素麺に合わせて楽しんでみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・ミョウガ 約3本
・山芋 約10cm
・ナス 1/2～1本
・オクラ 約5本
・なめこ 1袋
・大葉 5枚
・納豆 1パック
・鰹節 一掴み
・ほんだし 小さじ1/2
・白だし 大さじ2
・醤油 大さじ1
・お酢 小さじ1
・塩昆布 一つまみ
・卵黄 1個
・ごま 適量
・ねぎ 適量
［作り方］
1. 沸騰したお湯になめことオクラを入れ、浮き上がらないようにザルなどで落とし蓋をして約90秒湯通しする。茹で上がったら冷水に浸して粗熱をとる。
2. ナスはヘタを取り、なるべく薄くスライスしてから縦に切り、さらに細かく角切りにする。水に浸してアクを抜く。
3. きゅうりもナスと同様に細かく角切りにする。ミョウガ、大葉はみじん切りにする。
4. オクラはガクを取り、ネバネバを引き出すためになるべく薄くスライスする。
5. 山芋はフォークなどを刺してピーラーで皮を剥き、細かく角切りにする。
6. アクを抜いたナスの水気を切り、全てのカットした野菜をボウルに入れる。
7. 納豆、鰹節、ほんだし、白だし、醤油、お酢、塩昆布を加え、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
8. 器に盛り付け、中央に卵黄をのせ、ごまとねぎを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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