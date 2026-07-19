ドンデコルテ渡辺銀次の「銀次チャーハン」大阪で限定販売へ たくろう赤木が毎日食べる「赤木そば」なども
M-1グランプリ2025の王者、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が主宰する大型イベント『たくろう万博』（11月7日・8日、大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場）のフード企画が、19日まで発表された。
『たくろう万博』は、たくろうがM-1の優勝賞金の使い道として掲げていたイベントで、人気芸人によるネタステージはもちろん、万博には欠かせない「パビリオン」や、大阪・関西万博で盛り上がった「万博盆踊り」、さらに「ミャクミャク」とのオリジナルコラボ商品など、多数のコンテンツを予定。
新たに、たくろう・赤木が毎日食べているメニューを再現した「赤木そば」、ドンデコルテ・渡辺銀次監修の「銀次チャーハン」、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラのエピソードから誕生した「空から降る豚丼」などのグルメを販売する「芸人グルメEXPO」の実施が決まった。
■芸人グルメEXPO
たくろう・赤木裕監修「赤木そば」
『M-1』優勝後の密着映像で話題となった、たくろう・赤木監修の「赤木そば」。赤木が2年間毎日欠かさず食べ続けている「蕎麦」をこの度完全再現しました！赤木本人の直接監修により、飾り気のない素朴で優しい味わい。
コメント：
大阪・関西万博でも世界のごはんをたくさん食べました。マレーシア館のロティーチャナイ、インド館の細長米チャーハン、カナダのチーズドバドバポテト。正式名称を覚えてるのはロティーチャナイだけですが、とにかく接したことのないいろんな料理を食べて自分の世界が広がった気がしました。たくろう万博でもそんな料理が出せたらいいなと思います。ただ、赤木そばは人に出すレベルの物ではなかった。なんとか間に合わせたい。
ドンデコルテ・渡邊銀次監修「銀次チャーハン」
SNSで話題沸騰。数々の芸能人の舌を唸らせた、あの「銀次チャーハン」が待望の登場。銀次のこだわりが詰まった秘伝レシピを忠実に再現した。一口食べれば、食欲をそそる香ばしいネギ油の香りが口いっぱいに広がる極上の一皿。
コメント：
たくろう万博、開催おめでとうございます。下手をすると私より名のある銀次チャーハンをたくろう万博で出品させていただきます。販売はもちろん、世に出すのはこれが初めてです。たくろうには痛恨の勝利を献上してしまいましたので、その分全力で乗っからせていただきます。どうぞ銀次チャーハンの船出を見届けにいらしてください。
豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ監修「空から降る豚丼」
元祖豚丼屋TONTON（ワンズトライン株式会社）と山下ギャンブルゴリラ監修による「空から降る豚丼」のオリジナルコラボメニューを開発。豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラのエピソードから生まれた「空から降る豚丼」はたくろう万博会場での販売に加え、イベント開催前後には、TONTON店舗での期間限定販売も決定。
コメント：
空から豚丼が落ちてきたのは最悪の思い出ですが、それのおかげで豚丼TONTONさんとコラボさせていただけることになりました!!空から落ちてきたら嬉しいくらいの美味しい豚丼を作るから、みんなぜひ食べてねー!!!!
エバース・町田和樹「しゃ奉行町田監修！こだわりのポン酢で食べるしゃぶしゃぶ」
趣味を聞かれたら「しゃぶしゃぶ」と答えるほどのしゃぶしゃぶ愛好家・エバース町田が監修したしゃぶしゃぶが満を持して登場。今年1月には、しゃぶしゃぶライブ『しゃ奉行町田〜しゃぶしゃぶと漫才を囲む夜〜』を開催し、SNSでも大きな話題を呼んだ。しゃ奉行の掟に倣って作った町田流・絶品しゃぶしゃぶが登場する。
コメント：
僕のおふくろの味はしゃぶしゃぶです。そろそろただ食べるだけでなく研究の方に回りたいと思います。ガチエグしゃぶしゃぶ！
『たくろう万博』は、たくろうがM-1の優勝賞金の使い道として掲げていたイベントで、人気芸人によるネタステージはもちろん、万博には欠かせない「パビリオン」や、大阪・関西万博で盛り上がった「万博盆踊り」、さらに「ミャクミャク」とのオリジナルコラボ商品など、多数のコンテンツを予定。
■芸人グルメEXPO
たくろう・赤木裕監修「赤木そば」
『M-1』優勝後の密着映像で話題となった、たくろう・赤木監修の「赤木そば」。赤木が2年間毎日欠かさず食べ続けている「蕎麦」をこの度完全再現しました！赤木本人の直接監修により、飾り気のない素朴で優しい味わい。
コメント：
大阪・関西万博でも世界のごはんをたくさん食べました。マレーシア館のロティーチャナイ、インド館の細長米チャーハン、カナダのチーズドバドバポテト。正式名称を覚えてるのはロティーチャナイだけですが、とにかく接したことのないいろんな料理を食べて自分の世界が広がった気がしました。たくろう万博でもそんな料理が出せたらいいなと思います。ただ、赤木そばは人に出すレベルの物ではなかった。なんとか間に合わせたい。
ドンデコルテ・渡邊銀次監修「銀次チャーハン」
SNSで話題沸騰。数々の芸能人の舌を唸らせた、あの「銀次チャーハン」が待望の登場。銀次のこだわりが詰まった秘伝レシピを忠実に再現した。一口食べれば、食欲をそそる香ばしいネギ油の香りが口いっぱいに広がる極上の一皿。
コメント：
たくろう万博、開催おめでとうございます。下手をすると私より名のある銀次チャーハンをたくろう万博で出品させていただきます。販売はもちろん、世に出すのはこれが初めてです。たくろうには痛恨の勝利を献上してしまいましたので、その分全力で乗っからせていただきます。どうぞ銀次チャーハンの船出を見届けにいらしてください。
豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ監修「空から降る豚丼」
元祖豚丼屋TONTON（ワンズトライン株式会社）と山下ギャンブルゴリラ監修による「空から降る豚丼」のオリジナルコラボメニューを開発。豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラのエピソードから生まれた「空から降る豚丼」はたくろう万博会場での販売に加え、イベント開催前後には、TONTON店舗での期間限定販売も決定。
コメント：
空から豚丼が落ちてきたのは最悪の思い出ですが、それのおかげで豚丼TONTONさんとコラボさせていただけることになりました!!空から落ちてきたら嬉しいくらいの美味しい豚丼を作るから、みんなぜひ食べてねー!!!!
エバース・町田和樹「しゃ奉行町田監修！こだわりのポン酢で食べるしゃぶしゃぶ」
趣味を聞かれたら「しゃぶしゃぶ」と答えるほどのしゃぶしゃぶ愛好家・エバース町田が監修したしゃぶしゃぶが満を持して登場。今年1月には、しゃぶしゃぶライブ『しゃ奉行町田〜しゃぶしゃぶと漫才を囲む夜〜』を開催し、SNSでも大きな話題を呼んだ。しゃ奉行の掟に倣って作った町田流・絶品しゃぶしゃぶが登場する。
コメント：
僕のおふくろの味はしゃぶしゃぶです。そろそろただ食べるだけでなく研究の方に回りたいと思います。ガチエグしゃぶしゃぶ！