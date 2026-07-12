1泊1,100円の激安宿はどうなってる？神戸新開地「三和ホテル」のリアルな内部を徹底解剖
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【激安ホテル】神戸新開地にある噂のヤバいホテル、三和ホテルに宿泊してきました。」と題した動画を公開しました。動画では、兵庫県神戸市新開地に唯一残るドヤホテル「三和ホテル」に、1泊1,100円の最安プランで宿泊する様子が収められています。
かつては全国から労働者が集まり、多くのドヤが並んでいたという新開地。動画の投稿者は、そんな歴史ある街で1959年に開業した三和ホテルを訪れます。フロントで支払いを済ませると、部屋番号とともに渡されたのはまさかの「ハサミ」。部屋のドアには鍵の代わりに「結束バンド」が付けられており、それを切って入室するという斬新なシステムに投稿者も戸惑いを見せました。
案内された47番の部屋は窓がなく、敷布団だけで床が埋まってしまう「今まで泊まったドヤホテルの中でも“最狭”」な空間。テレビやエアコンもない1,100円の部屋ですが、扇風機や多めのハンガーが用意されています。共用設備としてトイレや棚はありますが、シャワールームはないため、夕食の「魚潮らーめん」を堪能した後は、近くの銭湯「水木湯」でリフレッシュする様子が描かれました。
外出時は持参した南京錠をかけるなど、一般的なホテルとは大きく異なる環境ですが、投稿者は「新開地に残る最後のドヤに泊まるという貴重な体験が出来て良かった」と総括しています。ディープな街の歴史や、非日常感あふれる激安ホテルのリアルな実態を知ることができる興味深い内容となっています。
かつては全国から労働者が集まり、多くのドヤが並んでいたという新開地。動画の投稿者は、そんな歴史ある街で1959年に開業した三和ホテルを訪れます。フロントで支払いを済ませると、部屋番号とともに渡されたのはまさかの「ハサミ」。部屋のドアには鍵の代わりに「結束バンド」が付けられており、それを切って入室するという斬新なシステムに投稿者も戸惑いを見せました。
案内された47番の部屋は窓がなく、敷布団だけで床が埋まってしまう「今まで泊まったドヤホテルの中でも“最狭”」な空間。テレビやエアコンもない1,100円の部屋ですが、扇風機や多めのハンガーが用意されています。共用設備としてトイレや棚はありますが、シャワールームはないため、夕食の「魚潮らーめん」を堪能した後は、近くの銭湯「水木湯」でリフレッシュする様子が描かれました。
外出時は持参した南京錠をかけるなど、一般的なホテルとは大きく異なる環境ですが、投稿者は「新開地に残る最後のドヤに泊まるという貴重な体験が出来て良かった」と総括しています。ディープな街の歴史や、非日常感あふれる激安ホテルのリアルな実態を知ることができる興味深い内容となっています。
YouTubeの動画内容
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