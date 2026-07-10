街中でよく見かけるコンパクトなクルマのなかでも、どこか愛らしく、それでいて個性的な佇まいで根強い人気を集めているのがホンダの軽ワゴン「N-ONE」です。

初代は2012年の登場。現在は2020年にフルモデルチェンジした2代目モデルが販売されています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「ちいさい“スポーティワゴン”」です！（30枚以上）

そんなN-ONEが2025年11月に一部改良を受け、特にターボエンジンを搭載したスポーティグレード「RS」を中心に、走りと装備がアップデートされました。

直近の改良で最も注目されるポイントは、走りの楽しさを追求したRSが6速MTの専用グレードへと進化したことです。よりスポーティな個性が際立つ仕様となり、走りにこだわりたい層に向けたキャラクターが明確になりました。

RSの車内に乗り込むと、カーボン調のインパネガーニッシュや、質感の高いウルトラスエード素材を使ったフロントシートが目を引きます。シートには赤いステッチとともに「RS」のロゴが刺繍されており、気分を高めてくれる空間に仕上がりました。

また、機能面でもRS専用の工夫が施されており、タコメーターやシフトインジケーターに加えて、クルマにかかる力をリアルタイムで確認できる「Gメーター」が新たに備わり、視覚的にも本格的なドライブを体感できるようになりました。

外観は、足元に軽快なホワイトの15インチアルミホイールを採用するなど、特別な仕立てとなっています。

この一部改良では、RSだけでなくN-ONE全体の装備も底上げされました。すべてのグレードに前方のパーキングセンサーと7インチのTFT液晶メーターを標準採用。

ターボエンジンとCVTを組み合わせた最上級グレードである「プレミアム ツアラー」では、大型のテールゲートスポイラーや黒いホイール、上質なプライムスムース素材のシートなどを備えて質感を向上させました。

あわせて、北欧の世界観を表現した特別仕様車「クラフトスタイル」も追加。フロントグリルのクロームメッキやホワイトのアクセント、トープカラーとウッド調でまとめたエレガントな内装が特徴で、上品で落ち着いた雰囲気を漂わせています。

N-ONEの価格（消費税込、以下同）は176万7700円から231万8800円です。

さらに、走りの楽しさを外観でも演出できるアイテムとして、遊び心あふれる純正アクセサリーが用意されているのもN-ONEの魅力です。

ホンダの純正用品を手掛けるホンダアクセスから、1980年代から2000年代の伝統的な高性能モデルをモチーフにした各種デカール（ステッカー）として「デカール ボディーセット」が販売されており、なかでも文字が左右逆になった「反転TURBO（ターボ）」ステッカーが注目を集めています。

これはかつて、前を走るクルマのルームミラーに後続車が映った際、鏡写しで高性能を示す「TURBO」の文字が正しく読めるようにと流行した、往年のドレスアップ文化を復刻したもの。当時は1980年代の「シティターボII」などにも採用されていました。

現代によみがえったデカール ボディーセットは、反転した「TURBO」だけでなく、「DOHC」や「4WD」、「VTEC 12 VALVE」など、クルマ好きなら思わず懐かしくなる文字がセットになっているのが特徴です。

ホンダアクセスの担当者によると、シールを貼るだけでドレスアップを楽しめるため、ターボ車以外のグレードでも手軽に取り付けられるのもポイントだといいます。

デカール ボディーセットの価格は6600円です。