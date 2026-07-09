話題沸騰の3COINS「新作フォトプリンター」は買うべき？徹底検証で見えた意外な落とし穴と魅力
YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【3COINS】話題の新作フォトプリンターを正直レビュー！【スリーコインズ】」を公開した。ゆず店長が、発売直後に売り切れが続出した3COINSの新作フォトプリンターを忖度なしで徹底レビュー。印刷品質やコストパフォーマンスなどを比較し、手軽に写真を楽しみたい人に向けた最良の選択肢を検証している。
動画では、キヤノンの「SELPHY QX20」などの他社製品と比較しながら、スペックや使い勝手を詳細に解説。印刷方式はインクジェットと推測され、昇華型熱転写方式のQX20に比べると「少し粒状感がある」ものの、「印刷した時のレトロ感等を考えると私はどちらかというと3COINSの方が好き」と独自の視点を提示している。
また、最大の魅力として、ノーマル用紙だけでなく、シール、アイロンで布に貼れるヒートプリント、マグネット、タトゥーシールが作れるウォータープリントといった5種類の専用用紙をピックアップ。「印刷用紙の種類が非常に豊富で素晴らしい」と遊び心を絶賛した。一方で、1枚あたりの印刷コストは約99円と、QX20の約69.6円と比較して「あまりお得ではない」点や、3COINS特有の「消耗品の終売が早いのでは」という懸念点も率直に指摘している。
ゆず店長は、高画質を求める層には向かないとしつつも、本体価格の手頃さと多様な用紙で遊べる点を高く評価。「初めてフォトプリンターを使ってみたいという方にはアリかもしれない」と締めくくった。画質やランニングコストなどの用途を総合的に判断することが、失敗しない選び方のカギとなりそうだ。
動画では、キヤノンの「SELPHY QX20」などの他社製品と比較しながら、スペックや使い勝手を詳細に解説。印刷方式はインクジェットと推測され、昇華型熱転写方式のQX20に比べると「少し粒状感がある」ものの、「印刷した時のレトロ感等を考えると私はどちらかというと3COINSの方が好き」と独自の視点を提示している。
また、最大の魅力として、ノーマル用紙だけでなく、シール、アイロンで布に貼れるヒートプリント、マグネット、タトゥーシールが作れるウォータープリントといった5種類の専用用紙をピックアップ。「印刷用紙の種類が非常に豊富で素晴らしい」と遊び心を絶賛した。一方で、1枚あたりの印刷コストは約99円と、QX20の約69.6円と比較して「あまりお得ではない」点や、3COINS特有の「消耗品の終売が早いのでは」という懸念点も率直に指摘している。
ゆず店長は、高画質を求める層には向かないとしつつも、本体価格の手頃さと多様な用紙で遊べる点を高く評価。「初めてフォトプリンターを使ってみたいという方にはアリかもしれない」と締めくくった。画質やランニングコストなどの用途を総合的に判断することが、失敗しない選び方のカギとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
「仕事用だけじゃもったいない」文具YouTuberが教える神アイテム・新作IDケースの楽しみ方と活用術5選
3COINSのラベルプリンターが進化！「評価が上がった」新ラベルシールは買うべきか徹底レビュー
ゆず店長が徹底レビュー！無印良品「ハードカバー本ノート」は裏抜けしにくく長期保存用に選ぶのが正解
チャンネル情報
〈タイアップ・企業案件に関して〉メール：yuzu.huro.channel@gmail.com