1本約13kcalで「自然にカロリーダウンできる」！切って混ぜるだけの「激ウマきゅうり作り置き」3品
料理YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代からの食べ痩せ】「激ウマきゅうり作り置き」3品。我慢・ストレス一切なし！夏に絶対ストックすべき作り置きおかず。」を公開した。食べ痩せトレーナーのよしかさんが、低カロリーで水分たっぷりのキュウリを使った、夏にぴったりの作り置きレシピ3品を紹介している。
動画で紹介されているのは「白だしキュウリの浅漬け」「キュウリと鶏ささみサラダ」「キュウリと玉ねぎチャンプルー」の3品。
1品目の浅漬けは、ピーラーで皮を少し剥いたキュウリを袋に入れ、白だしと水に漬け込むだけの手軽さ。2品目のサラダは、電子レンジで加熱した鶏ささみの旨味が溶け出た汁をそのままドレッシングに活用する。よしかさんは「熱いうちに入れるのがポイント」と語り、余熱で温まった後に冷めることで味がしっかり染み込むとコツを伝授している。3品目のチャンプルーは、油を使わずフライパンシートを活用して「自然にカロリーダウンできる」工夫が施されている。豆腐の水分をしっかり飛ばし、キュウリの水分でしっとり仕上げるのがポイント。卵は混ぜすぎず、表面がフツフツしてからさっと和えることで美しく仕上がる。
実食シーンでは、完成したキュウリ尽くしの食卓に笑顔を見せ、チャンプルーを口にすると「おいしい！」と絶賛。「年齢を理由に諦めない」と語るよしかさんのレシピで、健康的に夏を乗り切ってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・白だしキュウリの浅漬け
キュウリ 4本
白だし 120ml
水 60ml
・キュウリと鶏ささみサラダ
キュウリ 2本
鶏ささみ 3本程度
酒 大さじ1
めんつゆ（3倍濃縮）大さじ2
にんにくチューブ 小さじ1
豆板醤 小さじ1
お酢 小さじ1
ゴマ 小さじ1
・キュウリと玉ねぎチャンプルー
キュウリ 2本
玉ねぎ 1/4個
豚こま肉 50g
木綿豆腐 80g
塩コショウ 適量＋小さじ1
しょうゆ 小さじ1
溶き卵 1個分
［作り方］
■白だしキュウリの浅漬け
1. キュウリはピーラーで数カ所縦に皮を剥き、ヘタを切り落とす。
2. 袋にキュウリ、白だし、水を入れ、冷蔵庫で3時間ほど漬け込む。
■キュウリと鶏ささみサラダ
1. キュウリはヘタを取り、4等分の長さに切ってから縦4等分に切る。
2. 鶏ささみは筋を取り、一口大に切って酒を揉み込む。
3. 耐熱ボウルにささみを入れ、ふわっとラップをして600Wの電子レンジで4分加熱する。
4. ささみをほぐし、出てきた汁はそのままに、めんつゆ、にんにくチューブ、豆板醤、お酢、ゴマを加えて混ぜる。
5. 熱いうちにキュウリを加えて混ぜ合わせ、冷まして味を染み込ませる。
■キュウリと玉ねぎチャンプルー
1. キュウリは3等分の長さに切り、縦4等分に切る。
2. 玉ねぎは繊維に沿って薄切りに、豚こま肉と木綿豆腐は一口大に切る。
3. フライパンにフライパンシートを敷き、豆腐、玉ねぎ、豚肉を並べて火にかける。肉に塩コショウを振り、豆腐に焼き色をつけて水分を出す。
4. 玉ねぎが色づいてきたらキュウリを加え、塩コショウ小さじ1を振ってさっと炒める。
5. しょうゆを回し入れて味をなじませ、溶き卵を加える。
6. 卵の表面がフツフツしてきたら、全体をさっと混ぜ合わせる。
動画で紹介されているのは「白だしキュウリの浅漬け」「キュウリと鶏ささみサラダ」「キュウリと玉ねぎチャンプルー」の3品。
1品目の浅漬けは、ピーラーで皮を少し剥いたキュウリを袋に入れ、白だしと水に漬け込むだけの手軽さ。2品目のサラダは、電子レンジで加熱した鶏ささみの旨味が溶け出た汁をそのままドレッシングに活用する。よしかさんは「熱いうちに入れるのがポイント」と語り、余熱で温まった後に冷めることで味がしっかり染み込むとコツを伝授している。3品目のチャンプルーは、油を使わずフライパンシートを活用して「自然にカロリーダウンできる」工夫が施されている。豆腐の水分をしっかり飛ばし、キュウリの水分でしっとり仕上げるのがポイント。卵は混ぜすぎず、表面がフツフツしてからさっと和えることで美しく仕上がる。
実食シーンでは、完成したキュウリ尽くしの食卓に笑顔を見せ、チャンプルーを口にすると「おいしい！」と絶賛。「年齢を理由に諦めない」と語るよしかさんのレシピで、健康的に夏を乗り切ってみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・白だしキュウリの浅漬け
キュウリ 4本
白だし 120ml
水 60ml
・キュウリと鶏ささみサラダ
キュウリ 2本
鶏ささみ 3本程度
酒 大さじ1
めんつゆ（3倍濃縮）大さじ2
にんにくチューブ 小さじ1
豆板醤 小さじ1
お酢 小さじ1
ゴマ 小さじ1
・キュウリと玉ねぎチャンプルー
キュウリ 2本
玉ねぎ 1/4個
豚こま肉 50g
木綿豆腐 80g
塩コショウ 適量＋小さじ1
しょうゆ 小さじ1
溶き卵 1個分
［作り方］
■白だしキュウリの浅漬け
1. キュウリはピーラーで数カ所縦に皮を剥き、ヘタを切り落とす。
2. 袋にキュウリ、白だし、水を入れ、冷蔵庫で3時間ほど漬け込む。
■キュウリと鶏ささみサラダ
1. キュウリはヘタを取り、4等分の長さに切ってから縦4等分に切る。
2. 鶏ささみは筋を取り、一口大に切って酒を揉み込む。
3. 耐熱ボウルにささみを入れ、ふわっとラップをして600Wの電子レンジで4分加熱する。
4. ささみをほぐし、出てきた汁はそのままに、めんつゆ、にんにくチューブ、豆板醤、お酢、ゴマを加えて混ぜる。
5. 熱いうちにキュウリを加えて混ぜ合わせ、冷まして味を染み込ませる。
■キュウリと玉ねぎチャンプルー
1. キュウリは3等分の長さに切り、縦4等分に切る。
2. 玉ねぎは繊維に沿って薄切りに、豚こま肉と木綿豆腐は一口大に切る。
3. フライパンにフライパンシートを敷き、豆腐、玉ねぎ、豚肉を並べて火にかける。肉に塩コショウを振り、豆腐に焼き色をつけて水分を出す。
4. 玉ねぎが色づいてきたらキュウリを加え、塩コショウ小さじ1を振ってさっと炒める。
5. しょうゆを回し入れて味をなじませ、溶き卵を加える。
6. 卵の表面がフツフツしてきたら、全体をさっと混ぜ合わせる。
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40～60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。