去年10月、倉敷市の住宅で高級腕時計などが盗まれた事件で同一グループの男女11人が逮捕されていたことがわかりました。警察は、匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウのメンバーとみて捜査しています。逮捕されたのは、広島県福山市の建設業の男（39）、大阪市の無職の男（21）ら男女11人です。

警察によりますと、建設業の男（39）らは共謀の上、去年10月23日の午後3時40分ごろ、倉敷市の住宅に侵入し腕時計など23点、約800万円相当を盗んだ疑いです。情報役で指示役、リクルーターの建設業の男と指示役でリクルーターの無職の男（21）が犯行を主導し、SNSで闇バイトとして実行役を募り犯行に及んだとみられています。

警察は犯行発覚後、建設業の男（39）らメンバーを順次逮捕していて、けさ、運搬役の26歳の男を新たに逮捕しました。11人は匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウのメンバーとみられていて、全員容疑を認めているということです。



このうち、一部はすでに有罪判決が確定していて指示役は栃木県の強盗傷害事件で、情報提供役は東京都で現金約1千万円などが盗まれた事件ですでに摘発されていました。

