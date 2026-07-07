【意外と知らない】検査で「異常なし」の体調不良は要注意？医師が明かすうつ病のサイン

「知らないと後悔する」脳梗塞のサインは“足”に出る？見逃してはいけない5つの初期症状

「自分は大丈夫」という過信は禁物。日本人の8人に1人が患う腎臓病を防ぐ、今日からできる新常識