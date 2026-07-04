2022年6月に大分県別府市で起きた大学生死傷ひき逃げ事件。2025年6月に殺人容疑などが追加され、重要指名手配となった八田與一容疑者（29）は、事件発生から4年が経った現在も足取りがつかめていない。

【映像】“整形経験あり”八田容疑者の特徴（動画あり）

意外にも八田容疑者は事件発生現場の別府市に潜伏しているという可能性はあるのだろうか。元徳島県警捜査1課警部・秋山博康氏は「まず別府にはいないと思う」と断言する。

「やっぱりこういう重要事件を起こした犯罪者は、現場から遠く離れたい。小さな事件だと田舎が恋しくなって帰る場合があるが、これほど有名になった犯罪者であれば絶対に県外に逃げる」

一方で、闇バイトの組織の中に潜伏するなど、犯罪組織に入り込むパターンはあるのだろうか。この疑問について、犯罪心理学者の出口保行氏は「対人関係が発生するようなところに潜り込むことは、この容疑者はしないと思う。基本的にそれが上手にできるようなタイプではまず間違いなくない」と見方を示した。

また、八田容疑者について「心理学的に見て『冷情性』を持つタイプ。自分に降りかかってくる問題を全て犯罪で解決をしていくパターン」だとした上で、「このタイプの人は、そういう集団に入ると、その中でもいろいろな問題解決を犯罪でやろうとするので、すぐそのグループからはじき出されてしまう。基本的には1人でいるだろうし、ある程度、自分を分からなくするような匿名性の高い世界で生きているのではないか」と語った。

情報提供先は、別府警察署0977-21-2131。ABEMA NEWS公式X（@News_ABEMA）のDMでも情報を募集している。

（『ABEMA的ニュースショー』より）