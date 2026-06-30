サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。「よくやりましたよ、本当に」と話した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、マルティネッリに決勝点を叩き込まれ、逆転で散った。

10分以上に及ぶアディショナルタイムを終え、無情のホイッスルが鳴った後、本田は35秒も沈黙。「悔しいっすけど…よくやりましたよ本当に。負けは負けなんで、結果が全てですけど。でも、よくやりましたよ」と言葉を絞り出していた。

さらに本田は「僕らはちゃんと評価しないといけないと思うんですね。負けはしましたけど、初戦からここまで一貫して安定して戦っている」と森保ジャパンの戦いを振り返った。

その上で「足りないところはある。選手も言い訳はしないでしょう。負けたからダメやったとかだけではなく、足りないところはあるけど、そこはちゃんと冷静に感情的にならずに分析したいなと思う」と続けた。



（THE ANSWER編集部）