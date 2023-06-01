北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、米ヒューストンで決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われる。試合前のロッカーを日本代表公式Xが公開。用意された一着にファンからは歓喜の声が上がった。

いよいよブラジル戦が迫った日本時間深夜1時、日本代表のロッカーの写真が投稿された。スパイクなどが綺麗に揃えられ、各自のユニホームもハンガーに吊るされていた。今回着用するのは白のアウェーユニホームだ。

日本のアウェーユニホームは米スポーツ専門局のESPNが発表した「ユニホームランキング」で、全体の2位とされるなど大会前から話題に。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性から世界的に大ヒットしている。

今大会初めての着用。大一番で遂にデビューとなる一着に、X上ではロッカールームの様子に「このアウェーユニが伝説になる日が来るのか」「アウェーユニかっこよ！！！」「勝って歴史を変えましょう！」「日本サッカーの進化を見せてください！！」などと興奮の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）