洗い物軽減のワンパンパスタも！1日3食1000円以下で叶える一人暮らしの贅沢な休日ご飯
YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】一人で楽しむ、１日３食１０００円以下で最高の休日ご飯」と題した動画を公開しました。一人暮らしの休日に、1日3食を自炊して1000円以下に抑えつつ、満足度の高い食事を楽しむ様子を紹介しています。
朝ごはんは、約240円で作る「釜玉豚キムうどん」。豚コマ肉に塩コショウと片栗粉をまぶして茹でることで、肉がパサつかずプルプルの食感に仕上がります。茹でた冷凍うどんと豚肉に、生卵、めんつゆ、キムチをトッピングして混ぜ合わせ、しゅんさんは「口の中で一緒になって非常に美味しかった」と満足げに実食しました。
昼ごはんは、フライパン1つで完成する「和風ワンパンパスタ」（約270円）。水を入れたフライパンで玉ねぎと豚肉を煮立ててからパスタを茹で、オリーブオイルや醤油、ウスターソースで味付けをします。最後にかつお節とマヨネーズをトッピングし、「焼きそばを食べているような感じのパスタ」と独特の味わいを表現しました。
夜ごはんは、実家でもらった野菜と鶏むね肉を使った「天ぷら定食」（約360円）です。少ない油で揚げ焼きにした手作りの天ぷらに、特製の天つゆを添え、「家で自分で揚げたて天ぷら、なんか特別感があって凄くテンション上がります」と、節約しながらも心豊かな食卓の様子を伝えました。
手軽に作れてお財布にも優しいアイデアレシピの数々。一人暮らしの休日ご飯の参考に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【和風ワンパンパスタレシピ】
［材料］
・水 300cc
・玉ねぎ 適量（細切り）
・豚コマ肉 適量（小さくカット）
・生姜（チューブ） 少々
・創味シャンタン 適量
・パスタ 1人前
・オリーブオイル 適量
・醤油 適量
・ウスターソース 適量
・かつお節 適量
・マヨネーズ 適量
・ブラックペッパー 適量
［作り方］
1. フライパンに水300ccを入れ、細切りにした玉ねぎ、小さくカットした豚コマ肉、生姜、創味シャンタンを入れる。
2. 沸騰してきたらパスタを投入し、お湯が少なくなるまで茹でる。
3. お湯が無くなってきたら、オリーブオイル、醤油、ウスターソースを加え、ある程度炒める。
4. 器に盛り付け、かつお節、マヨネーズ、ブラックペッパーをかけて完成。
朝ごはんは、約240円で作る「釜玉豚キムうどん」。豚コマ肉に塩コショウと片栗粉をまぶして茹でることで、肉がパサつかずプルプルの食感に仕上がります。茹でた冷凍うどんと豚肉に、生卵、めんつゆ、キムチをトッピングして混ぜ合わせ、しゅんさんは「口の中で一緒になって非常に美味しかった」と満足げに実食しました。
昼ごはんは、フライパン1つで完成する「和風ワンパンパスタ」（約270円）。水を入れたフライパンで玉ねぎと豚肉を煮立ててからパスタを茹で、オリーブオイルや醤油、ウスターソースで味付けをします。最後にかつお節とマヨネーズをトッピングし、「焼きそばを食べているような感じのパスタ」と独特の味わいを表現しました。
夜ごはんは、実家でもらった野菜と鶏むね肉を使った「天ぷら定食」（約360円）です。少ない油で揚げ焼きにした手作りの天ぷらに、特製の天つゆを添え、「家で自分で揚げたて天ぷら、なんか特別感があって凄くテンション上がります」と、節約しながらも心豊かな食卓の様子を伝えました。
手軽に作れてお財布にも優しいアイデアレシピの数々。一人暮らしの休日ご飯の参考に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【和風ワンパンパスタレシピ】
［材料］
・水 300cc
・玉ねぎ 適量（細切り）
・豚コマ肉 適量（小さくカット）
・生姜（チューブ） 少々
・創味シャンタン 適量
・パスタ 1人前
・オリーブオイル 適量
・醤油 適量
・ウスターソース 適量
・かつお節 適量
・マヨネーズ 適量
・ブラックペッパー 適量
［作り方］
1. フライパンに水300ccを入れ、細切りにした玉ねぎ、小さくカットした豚コマ肉、生姜、創味シャンタンを入れる。
2. 沸騰してきたらパスタを投入し、お湯が少なくなるまで茹でる。
3. お湯が無くなってきたら、オリーブオイル、醤油、ウスターソースを加え、ある程度炒める。
4. 器に盛り付け、かつお節、マヨネーズ、ブラックペッパーをかけて完成。
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