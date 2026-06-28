サッカー日本代表は１次リーグＦ組最終戦でスウェーデン代表と１−１で引き分け、同組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。１６強入りを懸けた１回戦は２９日正午（日本時間３０日午前２時）から最多５度の優勝を誇るブラジル（Ｃ組１位）と対戦する。優勝に向けて、最大級の壁となる大一番。本気で来る王国の警戒ポイント、日本の戦い方を展望した。

日本は決勝トーナメントで初めて、Ｗ杯優勝経験国と対戦する。相手は史上最多５度の優勝を誇るカナリア軍団。９６年のアトランタ五輪でブラジルを破った“マイアミの奇跡”から３０年、日本中が燃え上がる舞台は整った。

昨年１０月の国際親善試合では３−２と逆転勝ち。１４度目の対戦で歴史的初勝利を挙げた。イメージはいいが、森保監督が「相手のモチベーションは高いと思われる」と警戒したように、リベンジに期する思いは強いはず。アンチェロッティ監督が就任５カ月目だった当時と、直近のＷ杯本大会の先発メンバーは７人も異なり、別物のチームだと考えた方がいい。

相手の攻撃の核はビニシウスだ。左サイドの広大なスペースを駆け上がり、突破力が高い。今大会はここまで３試合連続ゴールを含む４発と好調。前線からの守備でボールを奪い、そのままネットを揺らすシーンもあり、ＤＦ陣は最大限の注意が必要となる。対策イメージとしては、堂安、久保の２枚で対応したオランダ戦のハクポ（リバプール）が近いだろう。

鍵を握る“ビニシウス封じ”に森保監督はすでに手を打っているとみられる。スウェーデン戦で、ビニシウス側のサイドでプレーする主力の冨安、佐野を温存。右ウイングバックで献身的な守備が光る堂安を含め、“ビニシウス包囲網”で相手の強みを消しにいく。

守備の中心はガブリエル（アーセナル）とマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）の両センターバック。ともに日本との前回対戦では出場していない。１次リーグ３試合で失点は１のみ。守備の強度は大きく異なるだろう。華麗なパスワークを武器とするブラジルだが、日本にとっては狙い目。積み上げてきた「いい守備からいい攻撃」によるショートカウンターで活路を見いだしたい。

あれこれ展望してきたが、何より見えない力が怖い。試合会場のヒューストンにはブラジルサポーターが大挙するとみられる。大アウェーの中、対日本５戦９発と“日本キラー”のネイマールが途中交代で出てきたら…。会場は異様な雰囲気となるだろう。

森保監督がよく口にする「国中の関心事じゃないと、優勝できない」という言葉の通り、王国の熱気が５度の優勝を後押ししてきた。決戦の日時は、日本時間３０日午前２時。約１万１０００キロ先のヒューストンへ、深夜のエールを届けたい。（デイリースポーツ・松田和城）