「あれ、それ私の口ぐせ…？」男性が本命相手の言葉まで覚えてしまう理由
「それ、よく言うよね」といった感じで、自分でも気づいていない口ぐせを指摘されたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“何を覚えているか”が自然と変わっていくもの。好きな食べ物や趣味だけでなく、話し方や考え方のクセまで記憶に残るようになるのです。
“言葉のクセ”まで記憶に残る
男性は本命相手の話し方そのものも印象に残ります。「たしかに」「なんとかなるよ」などの口ぐせを、いつの間にか覚えていることもあるでしょう。これは“本命相手に意識が向いている状態”が自然とそうさせているから。興味が薄い相手には、ここまで細かい部分は残りません。
考え方のパターンまで理解しようとする
男性は本命相手には、「こういう時はこう考える人だよね」という理解も増えていきます。悩み方、喜び方、落ち込み方。そうした部分が自然と頭に入っていくのです。そこには、“もっと相手を理解したい”という気持ちがしっかり表れています。
覚えたことが会話に活かされる
男性は本命相手には、記憶したことが会話にも反映されます。「そういうの好きそうだと思った」「前もそんなこと言ってたよね」などと、以前の会話が自然につながっていくでしょう。これは、会話が積み重なっているからこそ生まれる反応。本気の相手ほど、会話は点ではなく線になっていくのです。
男性の本命サインは、“どこまで細かく覚えているか”に表れるもの。好きなものだけを覚えているのか、それとも話し方や口ぐせまで記憶に残っているのか。そこを見ると、男性の本心は案外わかりやすく見えてくるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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