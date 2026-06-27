元モーニング娘。'25で、テレビ東京入社1年目の北川莉央アナウンサー（22）が26日、インスタグラムを更新。アナウンス研修を終え、泣いたことを明かした。

北川アナは25日、ストーリーズを更新し「みなさまお久しぶりです。北川莉央です。この春、テレビ東京へ入社いたしました」と改めて報告し、新アカウントのURLを公開。続けて「それに伴い、明日いっぱいでこのアカウントを削除いたします。たくさんの投稿を見ていただき、ありがとうございました！」とつづり、旧アカウントの削除も発表した。

新アカウントではスーツ姿の宣材写真を公開。「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！ 今後はこちらのアカウントを使用します。よろしくお願いいたします！ 北川莉央」とつづった。

そして26日、新アカウントでストーリーズを更新。同じく新人アナの鈴木芹里乃（すずき・せりの）とのツーショットを公開。その上で「研修期間が終了し アナウンス部の先輩方から お花をいただきました」と報告。さらに「思わず泣いてしまいました、これからも頑張ります！」とつづった。

北川アナは、19年6月からクループに加入し、活動をスタート。昨年は4月以降、グループ活動を休止し、その後に年内での卒業を発表していた。