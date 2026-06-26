◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

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日本は３大会連続で１次リーグを突破。ただ、目標の世界一へ、ここからが本番の戦いとなる。

決勝Ｔ１回戦はＣ組１位のブラジルと２９日深夜（日本時間３０日午前２時）に対戦。歴代最多５度の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国だ。昨年１０月の国際親善試合では歴史的大逆転勝利を収めたが、あくまでも国際親善試合。森保一監督が「（昨年は）我々が勝っているので、さらに相手のモチベーションは高いと思う」と語るように、母国の期待を背負った本気のブラジルはひと味違う。２００６年ドイツ大会でも為す術なく１―４で完敗している。

仮にブラジルを破ったとしても、いばらの道が続く。２回戦はコートジボワールとＩ組２位の勝者と対戦。Ｉ組２位はフランスかノルウェーの２択で、日本時間２７日の直接対決で決まる。フランスは今大会一番の優勝候補で、前回大会得点王のＦＷエムバペは２戦連続２発で既に４得点を記録。ノルウェーも１９５センチの怪物ＦＷハーランドが２戦連続２得点を決めており、勢いがある。コートジボワールが勝つ可能性もあるが、Ｉ組２位の勝ち上がりが濃厚で、いずれにしても強敵だ。

日本代表史上初の８強に進んだ場合も、イングランドと対戦する可能性があり、日本は“死のブロック”に入ったと言えるだろう。ただ、優勝するためには必ず倒さなければいけない相手。４年間で培った成果を見せ、最高の景色を目指していく。