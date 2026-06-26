新潟三越跡地の再開発について、建設を予定する複合ビルの規模が当初の予定より縮小されることがわかりました。



2020年に閉店した新潟三越の跡地では、商業施設や住居が入る37階建ての複合型タワーの建設が計画されていますが、物価高騰などの影響で施工業者が見つからず難航していました。新潟市によりますと、事業主体の西堀5番町地区市街地再開発準備組合からビルの高さを現行の「約150m」から、「最大60m程度」とする計画規模の縮小が報告されたということです。



また、地下のフロアの建設も取りやめ、周辺に予定する駐車場整備も縮小する方針です。具体的な内容や事業計画などは年度内に示される予定です。