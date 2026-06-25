『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり新作 第1話あらすじ＆場面カット解禁「謎の男の襲撃」
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの8年ぶりとなる完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の第1話あらすじ＆場面カットが解禁された。アニメは、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送され、初回放送は60分スペシャルとなる。
【画像】いきなり入浴シーン！新主人公の2人 公開された『なのは』新作場面カット
第1話「久瀬シイナ Origin 〜離島で暮らす少女が『魔人』として生きることになった理由と、そこから始まる物語〜」は、離島で高校に通いながら「侵略種」の駆除を担当するハンターの少女・久瀬シイナ。妹セツナと2人で平和に暮らしていた彼女たちだが、謎の男の襲撃によって、シイナは「魔人」を巡る運命に巻きこまれていく。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
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第1話「久瀬シイナ Origin 〜離島で暮らす少女が『魔人』として生きることになった理由と、そこから始まる物語〜」は、離島で高校に通いながら「侵略種」の駆除を担当するハンターの少女・久瀬シイナ。妹セツナと2人で平和に暮らしていた彼女たちだが、謎の男の襲撃によって、シイナは「魔人」を巡る運命に巻きこまれていく。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
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