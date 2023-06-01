【オリコン上半期】嵐、約5年ぶりの最新曲「Five」が自身初のデジタル部門1位
5月31日をもってグループとしての活動を終了した5人組グループ・嵐の最新曲「Five」が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「デジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位を獲得。自己最高の期間内ダウンロード数19万3292DLを記録した。
【上半期ランキング2026】嵐のほかには…デジタルシングルランキング
嵐の上半期デジタルランキング1位獲得は、「ストリーミング」、「デジタルシングル（単曲）」、「デジタルアルバム」の3部門を通じて自身初となった。
嵐の約5年ぶりの新曲として3月4日に配信開始された本作は、自己最高及び「グループによる初週DL数」歴代最高となる13万3204DLを記録。2026年3月16日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位に初登場し、自身通算5作目の週間1位を獲得した。
また、ストリーミング再生数も好調で、2週連続の「週間デジタルランキング」2冠も記録した（2026年3月16日付、3月23日付）。2026年3月4日付「デイリーストリーミングランキング」では、配信開始日初日の再生数として史上最高となる320万8857回を記録し、1位を獲得している。
2位には、Snow Man「オドロウゼ！」がランクイン。自己最高となる期間内DL数13万839DLを記録し、自身初の「上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」TOP3入り。本作は、メンバー・佐久間大介主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。誰もが抱える不安や疲れを吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティブなダンスチューンとなっている。本作を収録したSnow ManのCDシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」は、同日発表の「上半期シングルランキング」で1位を獲得している。
3位には、Number_iの「3XL」が期間内DL数11万5440DLでランクイン。2024年度の「GOAT」以来、2年ぶりにTOP3入りした。本作は、メンバーの平野紫耀がプロデュースを手掛け、ピュアな恋心を表現したリリックが特徴。表題曲としては自身初となる恋愛ソングとなっている。本作を収録した『3XL［EP］』は、同日発表の「上半期デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得している。
■嵐の1位獲得へコメント
オリコン・リサーチ株式会社 マーケティング本部 本部長・小島敦史（オリコン集計担当）
上半期デジタルシングル（単曲）ランキング1位、おめでとうございます。
オリコン年間ランキングのアーティスト別セールス部門 トータルランキングで、全アーティスト歴代1位となる通算9度の1位を獲得するなど、1999年のデビューから数々の輝かしい記録を打ち立ててきた嵐の皆さん。
その偉大な歴史に、また新たな記録が加わりました。
本作「Five」をはじめとした数々の作品たちは、これからも素晴らしい記録とともに輝き続けます。
【デジタルシングル（単曲）ランキングとは】
毎週、各配信サービスより提供されたダウンロード数（シングル、アルバム等の形態を問わず単曲でダウンロード購入されたもの）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」は週間デジタルシングル（単曲）TOP200内に登場した作品の累積ダウンロード数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2018年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2018年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【上半期ランキング2026】嵐のほかには…デジタルシングルランキング
嵐の上半期デジタルランキング1位獲得は、「ストリーミング」、「デジタルシングル（単曲）」、「デジタルアルバム」の3部門を通じて自身初となった。
また、ストリーミング再生数も好調で、2週連続の「週間デジタルランキング」2冠も記録した（2026年3月16日付、3月23日付）。2026年3月4日付「デイリーストリーミングランキング」では、配信開始日初日の再生数として史上最高となる320万8857回を記録し、1位を獲得している。
2位には、Snow Man「オドロウゼ！」がランクイン。自己最高となる期間内DL数13万839DLを記録し、自身初の「上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」TOP3入り。本作は、メンバー・佐久間大介主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。誰もが抱える不安や疲れを吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティブなダンスチューンとなっている。本作を収録したSnow ManのCDシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」は、同日発表の「上半期シングルランキング」で1位を獲得している。
3位には、Number_iの「3XL」が期間内DL数11万5440DLでランクイン。2024年度の「GOAT」以来、2年ぶりにTOP3入りした。本作は、メンバーの平野紫耀がプロデュースを手掛け、ピュアな恋心を表現したリリックが特徴。表題曲としては自身初となる恋愛ソングとなっている。本作を収録した『3XL［EP］』は、同日発表の「上半期デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得している。
■嵐の1位獲得へコメント
オリコン・リサーチ株式会社 マーケティング本部 本部長・小島敦史（オリコン集計担当）
上半期デジタルシングル（単曲）ランキング1位、おめでとうございます。
オリコン年間ランキングのアーティスト別セールス部門 トータルランキングで、全アーティスト歴代1位となる通算9度の1位を獲得するなど、1999年のデビューから数々の輝かしい記録を打ち立ててきた嵐の皆さん。
その偉大な歴史に、また新たな記録が加わりました。
本作「Five」をはじめとした数々の作品たちは、これからも素晴らしい記録とともに輝き続けます。
【デジタルシングル（単曲）ランキングとは】
毎週、各配信サービスより提供されたダウンロード数（シングル、アルバム等の形態を問わず単曲でダウンロード購入されたもの）を精査のうえ集計したランキング。「オリコン上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」は週間デジタルシングル（単曲）TOP200内に登場した作品の累積ダウンロード数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2018年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
※「オリコン上半期デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2018年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）